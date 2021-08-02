今天下午，中國女排以3比0擊敗阿根廷，這場比賽也是郎平指導的謝幕戰。賽後，郎平逐一和每一名隊員擁抱，女排選手則集體鞠躬致謝郎指導，場上響起音樂聲「陽光總在風雨後」，大家忍不住哭成一團。

澎湃新聞報導，郎平評價這場比賽說，「今天這場球我覺得應該是她們備戰巴黎奧運的開始。年輕人有無限的可能和未來，我們的隊員都在不斷成長，希望這一屆奧運會她們不要太快忘掉，要記住經驗和經歷。很快，三年以後就巴黎了，希望在巴黎奧運會上大展身手。」

談到未來的打算，郎平說，「我個人期待趕快回家。其實我也很感謝我的家人，那麼長的時間容忍我投入到排球事業當中，他們等了很久，我應該趕緊回去多跟他們在一起，有一些美好的時光。我的很多朋友也在等待我。」

談到這8年執教的心路歷程，郎平說：「我覺得這8年非常精彩，我看著中國女排成長，我們也奪得了奧運會的冠軍，世界杯的冠軍，拿到各個比賽的獎牌，應該說還是很完整的。除了這一屆有一點遺憾。可能留點遺憾更好吧，讓年輕人更有夢想，更有渴望，去追求下一個目標。」

談未來的工作計畫，郎平說，「我覺得很有可能會在一些排球運動推廣方面工作，盡我所能。另外也會嘗試對國際排球運動的發展做一些工作，因為我也是國際排聯技術委員會的委員。反正一邊休息一邊做一點輕鬆的事情。」

談對球員的期許，郎平說：「我祝她們一切都好，要繼續加油。李盈瑩很年輕，而且也很努力，她會有一個非常好的未來。這一年對朱婷來說很難，她的傷病有加重，我們也跟醫生進行了討論，目前來看之後她會接受手術治療。」