台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋擊敗大陸選手李俊慧、劉雨辰，為台灣拿下羽球首面奧運金牌，讓許多民眾感到熱血與興奮。今(1日)王齊麟、李洋受開直播，分享比賽過程與拿下奧運金牌的感想。

羽球選手王齊麟在直播中分享：「領金牌的那一刻，看到我們的會旗，可以在最高的殿堂，升到最高的地方，覺得非常感動！讓世界看到我們羽球男雙，擁有拿奧運金牌的實力。」搭檔李洋也分享：「竟然可以在奧運上，聽到從小聽到大的國旗歌，心裡覺得非常感動。」覺得可以讓國人感到驕傲，這是一件非常開心與難忘的回憶。

「麟洋配」對戰李俊慧、劉雨辰。(圖/季志翔 攝)

王齊麟被主持人詢問當初接觸羽球的契機，他透露因為爸爸媽媽都是羽球愛好者，「以前父母會參加社會組的比賽，每個禮拜家庭會去打羽球的習慣，因此我也開始跟著父母一起去打羽球，後來打出興趣，想要開始認真練習羽球。」而李洋也透露開始接觸羽球的原因，「因為爸爸的關係開始打羽球，加入學校校隊，因此走上了這條路。」

王齊麟、李洋拿下本屆奧運羽球男雙金牌。(圖/季志翔攝)

主持人問兩人想給彼此一段話，王齊麟先回應：「謝謝李洋願意選擇我，做為他的搭檔，因為有時候在訓練的過程中狀態很不理想，他會主動來提點我。」李洋也感謝對方：「雙打就是兩個人的事情，羽球算是我很執著的一項運動，我經常給對方建議，各自做好自己的部分，在比賽過程中，搭檔就是互相扶持。」兩人覺得這是很棒的回憶，一輩子都會記得。