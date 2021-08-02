北市萬華區知名的「建宏牛肉麵」，驚傳不敵疫情將熄燈，走入歷史，深受老饕們喜愛的建宏牛肉麵24小時不打烊，因可加湯、加麵，被人認為便宜又大碗，吸引許多男女老少、國內外遊客而來，但如今傳出鐵門深鎖，店內設備也全部清空，店家也已無接聽電話；據傳在附近的兄弟攤「富宏牛肉麵」也證實建宏牛肉麵收攤，但富宏仍繼續做下去。

有民眾表示，他2日下午行經建宏牛肉麵，發現鐵門深鎖，進一步了解，才發現店裡的設備已經全部清空，但不確定它是結束營業抑或搬遷他處，不過位於洛陽街上的富宏牛肉麵則照常營業中。不過，建宏牛肉麵在google、臉書頁面上尚未顯示停業。

此消息傳出後，臉書及PTT一片哀嚎，網友紛紛直呼「凌晨想要吃牛肉麵的選擇又少了一個」、「建宏真的是回憶呢」、「平民價好吃 24小時營業一星期報到三天」、「怎麼回事我要哭了怎麼辦」。從學生時期吃到出社會的趙姓老饕更說「X！我原本想說北市3日終於開放餐飲解封，就想馬上去吃一下欸…RIP」。

根據富宏牛肉麵老闆陳建豪在2013年12月接受媒體採訪時所述，他和弟弟陳建宏原本在北市鄭州路一起經營建宏牛肉麵， 2008年搬到洛陽街，後來兄弟分家，弟弟留在原處繼續賣麵，哥哥則在附近不遠處開了新店面，當時兩邊的店名都是建宏牛肉麵。

2013年，弟弟註冊了店名建宏牛肉麵，於是不能繼續使用建宏作店名的哥哥只好將店名改為富宏牛肉麵。2015年，建宏牛肉麵搬到附近的西寧南路7號，兄弟倆的麵店便不再位於同一條街上，2018年，第一屆《台北米其林指南》的「必比登推介」推薦了建宏牛肉麵，不過許多網友仍偏好喜歡富宏牛肉麵。