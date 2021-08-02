政府推出「簡訊實聯制」，掃條碼直接傳出簡訊給1922，而且免費。不過卻有一名男子上網抱怨，表示竟莫名其妙收到1922簡訊費用，打去電信公司查詢，被客服說「亂傳簡訊」，讓他氣炸。不過眾多網友看完男子貼出的帳單與截圖全笑歪，原來男子簡訊不是傳給1922，而是傳給「0987XX1922」這個號碼，更有網友查出，這個號碼是某銀行所有。

「1922實名制簡訊真的要收費！」一名男子在臉書社團《爆怨2公社》發文控訴，收到手機7月帳單，莫名其奇妙多了簡訊費用，對照之後是1922搞的鬼。男子表示打電話給電信公司，講到一半中途斷訊，氣得他說「不是說1922不收費的！？現在真的收費了！XX電信還怪我是我亂傳簡訊！」。

不過眾多網友看完男子貼出的帳單與截圖全都傻眼，紛紛回應：「你都傳給0987XX1922 這一位」、「先生您好，政府免費的疫調簡訊號碼是1922，您都傳去0987XX1922，所以會有一元費用。另外貼心提醒因為您的疫調簡訊都傳錯號碼，建議您去做個PCR檢測。」、「笑死，0987那隻主人不知道會不會想說哪個87一直傳簡訊騷擾我」、「自己傳錯人 還敢怪政府，到底是怎樣」、「你有想過0987XX1922的心情嗎～」、「違法散布流行疫情謠言或不實訊息，且足以對公眾或他人產生損害，罰金上限將從現行新臺幣50萬元調高至300萬元。小心啊」。

更有網友查出，該「0987XX1922」個號碼，屬於某家銀行所有。