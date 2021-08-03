一艘由以色列商人旗下企業管理的油輪日前在阿曼外海遇襲，造成英國、羅馬尼亞各一名船員喪命，英國認為此次攻擊是伊朗所為，今天由外交部召見伊朗駐英大使。

法新社報導，英國政府在聲明中指出：「因應7月29日油輪默瑟街號（Mercer Street）遭受非法攻擊一事，外交部今天召見伊朗駐英國大使巴赫萬德（Mohsen Baharvand）。」

聲明寫道：「伊朗必須立即停止這種將國際和平與安全置於險境的舉動。依據國際法，船隻應獲允許自由航行。」

英國外相拉布（Dominic Raab）1日表示，英國「相信這起攻擊是由伊朗蓄意發起的，具針對性且不合法」。

本次遭攻擊船隻為日本人所擁有、屬利比亞籍的油輪，並由以色列知名商人歐佛（Eyal Ofer）旗下的佐迪艾克海運公司（Zodiac Maritime）管理。

美國軍方和總部設於英國倫敦的佐迪艾克海運公司30日發聲明指出，油輪疑似是遭到無人機攻擊。以色列也將此事件歸咎於伊朗。（譯者：張璦/核稿：林治平）1100802