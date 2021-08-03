許多人忙於追求事業成功，或達成工作目標，無形中累積了許多壓力，最終工作效率反而大幅降低，甚至連健康也出現狀況。

企業教練梅倫（Alice Merron）在快速企業雜誌（Fast Company）指出，根據她的經驗，這時候，換一種思考方式，不但有助於產生新的觀點及想法，也能夠提高自己的生活品質。

梅倫建議，當過度勞累時，可以利用幾個問題，找出新的目標和動力，以下是她列出的幾個例子：

1.比起問自己：「為什麼我的人生會這樣？」你可以問：「我每天可以做什麼，讓自己覺得充實？」

→怎麼做：你可以列出一個清單，寫下會讓你感到開心的事物，並設下目標，每天做一件清單上的事。你也可以想辦法讓喜歡的東西與工作結合。

2.比起問自己：「為什麼我的工作那麼糟糕？」你可以問：「工作時要有什麼，我才能享受工作？有什麼事是我在工作中不能妥協的？」

→怎麼做：想想看，什麼狀況下，會讓你對這份工作失去熱情。例如缺乏與人交流、失去工作與生活的平衡。

3.比起抱怨：「我覺得好累，為什麼我一直在掙扎？」你可以問：「這些症狀，是在告訴我什麼？我是否應改變我的工時、工作，或是行程表？」

→怎麼做：不要讓自己待在原地掙扎，你可以向外求救，徵詢同事或是家人的建議。告訴自己，想要脫離這個困境，就必須要做出改變。

4.比起抱怨：「為何我無法升職？」你可以問：「我要怎麼累積經驗，讓它成為推動我前進的燃料？」

→怎麼做：想想看哪種經驗，能為你提供最多價值。評估你的技能、成就，以及興趣，再思考什麼職位更適合你。

5.比起問自己：「我的工作時間怎麼好像永無止盡？」你可以問：「我要怎麼在減少工時的情況下，仍然維持生產力？」、「我要怎麼改變自己工作的環境，進而改善我的工時？」

→怎麼做：你可以找出一天當中最有生產力的時間，嚴格規定空下這段時間給自己，移除所有外務。此外，評估你的辦公環境，能夠幫助你完成工作，還是讓你要花更多時間才能把事情做好。例如，你的手機提醒聲總是開到最大，又或者你辦公室的門一直都開著。

學會管理自己的負面情緒，以及身體狀況，能夠減輕壓力，也可以驅動你做出改變，提升生活品質。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 420期》)