你是否曾經想像過，未來有一天可以搭乘太空船，一窺外太空的奧秘？這個過去只存在於科幻小說及電影中的情節，在不久後會成為現實。

今年七月，維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson），與亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），先後搭乘自家公司製造的太空船，登上太空，跨出太空旅遊的一大步。而在他們之後，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也躍躍欲試。

七月十一日，維珍集團創辦人布蘭森，搭乘集團旗下太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）的太空船，完成了首次的太空旅遊。這次的航行，除了讓布蘭森一圓從小的夢想，代表的更是他開創的新商機。在接受ＣＮＢＣ商業頻道採訪時，布蘭森表示，太空旅遊市場至少可以容納二十家公司加入，只要能建造的太空船越多，就能把太空旅遊的價格壓得越低。

太空旅遊的價格並不便宜，維珍集團在二○一四年推出的太空船票價，一張就要二十五萬美元。當時因太空船發生測試意外而暫停，但布蘭森沒有放棄太空旅遊的商機。

維珍銀河預計將在二○二二年開始進行太空旅遊事業，執行長懷特賽茲（George Whitesides）預估，在接下來幾年將有兩百萬人有機會上太空，且隨著時間發展，價格變低，負擔得起太空旅遊的人，可能會多達四千萬人。

亞馬遜創辦人貝佐斯，也正積極地部署太空計畫。七月二十日，貝佐斯搭乘自家太空公司藍色起源（Blue Origin）製造的太空船，與其他三名乘客一同登上太空，在太空停留十一分鐘後，再次返回地球。

貝佐斯表示，這趟航行，代表著公司又往他們的目標：「讓人類可以在太空中生活與工作」，跨出了一步。

「這一小步揭開了藍色起源未來要做的事，我們真正想做的是可回收的太空船。這是唯一能讓人類通往太空的道路，將它建造出來，我們的下一代才能打造未來。」他說道。

貝佐斯也指出，如果現在有人想要進入太空業，就必須從頭開始，因此，他們要做的，就是將太空船的基礎建設打造出來，讓未來的世代可以更輕鬆地接近太空。

與布蘭森相同，貝佐斯也對太空旅遊抱持著很高的信心。他表示，太空旅遊的需求非常高，目前公司賣出的太空船票總金額已經將近一億美元。

至於特斯拉創辦人馬斯克的太空公司Space X，也預計在二○二一年結束前，利用天龍號太空船（SpaceX Dragon），載四名民眾繞行地球。除了想帶著民眾進入宇宙，馬斯克更提出，在火星上建立殖民地的目標。

與維珍銀河、藍色起源的短程次軌道旅遊（suborbital tourism）不同，Space X計畫載著乘客完成真正的軌道旅遊（orbital tourism），預計將在太空停留數天。而ＣＮＢＣ也指出，與停留在太空的時間成正比，這趟旅行的費用，可能會是維珍銀河的兩百倍。

目前太空旅遊仍在早期發展階段。這場太空旅遊競賽，會由誰成為代表作，對於人類未來生活又會帶來什麼樣的改變，還需要一段時間才能夠得出結論。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 420期》)