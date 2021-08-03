頭條揭密》中央部門出重手 吳亦凡9大罪嫌被捕 涉毒刑期無上限

北京警方7月31日晚間發佈通報，對涉嫌強姦罪的加拿大籍明星吳亦凡進行刑事拘捕，成為兩岸民眾關注焦點。北京法界人士指出，公安部禁毒局轉發了北京市公安局對吳亦凡事件調查進度，市公安局禁毒總隊也發表禁播涉毒者代言影視廣告的新條例，顯示亦凡涉及的將不只是性侵、誘騙等罪，還涉及毒品問題。如果只是前者，刑期約3至5年，如果是連續犯，則有10年以上。一旦涉及毒品問題，那就完全沒有底了。

網上傳出吳亦凡被捕時全身發抖大哭求饒，面對緝毒局偵訊時眼淚鼻涕一大把，「臉上的玻尿酸擠成一團」，邊發抖邊哀求放過自己，反覆地說自己「真的不知道，就只是第一次」。網民對此議論紛紛，發文的博主還說，「不只強姦罪，等著吧！」

北京警方通報對涉嫌強姦罪的加拿大籍明星吳亦凡進行刑事拘捕，北京法界人士指出，強姦罪刑期3至5年，如果是連續犯，則有10年以上。但如果吳亦凡涉及毒品，那就沒有底了。（圖／本報資料照片）

網路上還發現，中國公安部禁毒局官方微博7月31日轉發北京朝陽警局的「吳亦凡事件」調查進度，外界猜測吳亦凡極可能涉入毒品問題。北京市公安局禁毒總隊同時也公佈了北京市人大剛通過《禁毒條例》有關「禁播涉毒者拍影視劇代言廣告」的新法規，並將於10月實施開始實施。陸媒分析稱，吳亦凡可能牽涉新型毒品，公安當局如此重視此事件，也是希望能借此將這條毒品鏈一網打盡。

不只如此，大陸官媒《央視》也突然在吳亦凡被捕後隨即發佈了有關打擊「致幻劑」之類的新型毒品報導，並且強調其危害和隱蔽性。這些跡象都顯示，吳亦凡事作已升級至反毒層次，《央視》、公安部禁毒局、北京市公安局禁毒總隊、北京市人大會議，全部矛頭都指向毒品，顯見毒品這一項也確實掌握了有力罪證，吳亦凡已不可能脫罪。

早在北京拘捕消息出來之前，大陸豆瓣群組文章就有人爆料「吳簽(網路嘲笑吳亦凡「牙簽說」的渾名)真的睡了14歲的未成年人」，指出吳亦凡已因性侵未滿14歲上海女粉絲而遭逮捕。爆料者還表示，吳亦凡涉嫌的罪名包括「權色交易」、「性賄賂」、「毒品」、「性侵未成年」、「迷姦」、「偷拍」、「誘騙」、「群交」、「拉皮條」等9大罪狀，令網路上為之譁然。

由於吳亦凡是加拿大國籍，所以北京公安局對他刑拘是經過上級批准，拘捕後呈報公安部，再通知加拿大大使館。（圖／吳亦凡工作室微博)

北京法界人士指出，公安對吳亦凡採取刑事拘留後，30天內通告正式逮捕，如果檢察院審查通過後認為吳涉嫌犯罪，可能予以羈押。逮捕後的偵查期限約5至7個月，此後移送檢方由檢察官起訴，法院大約會在半年內宣判。

由於吳亦凡是加拿大國籍，所以刑拘是經過上級批准才執行，拘捕後呈報北京公安局並向公安部備案，再通知加拿大大使館。據估計，公安局做出刑拘決定經過 謹慎考慮，而強姦屬於重罪，公安局大概已掌握相關證據。一旦強姦罪成立，刑期一般量刑為3至5年，如果涉及被害人達3人以上，可能面臨10年以上刑期。因為犯罪地點在中國，如果罪刑確立，他也必須在中國服刑。

公安局對吳亦凡採取刑事拘留後，30天內會通告正式逮捕，如果檢察院審查通過後認為吳涉嫌犯罪，將予以羈押。羈押後的偵查期限約5至7個月，再由檢察官起訴，法院大約會在半年內宣判。（圖／吳亦凡微博)

至於其他可能的罪名包括權色交易、性賄賂、拉皮條與持有使用毒品，罪刑還會更重，一旦碰上毒品情況嚴重的，死刑都有可能。此外，北京娛樂界傳出，所有小道消息都可能是真的，再荒唐、再不可思議的消息都別太震驚，他都真可能幹得出來。此案被牽扯進去的娛樂圈的人不少，現在是人人自危。下一個進去的大咖是誰，就看吳亦凡是否配合調查老實供出，外界接下來有不少熱鬧可看了。

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