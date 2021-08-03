有些人自尊心強，無法接受被看輕，有時就會做出逞強的行為，星座運勢網站「星座上上簽」分析，雙子座、處女座、獅子座最喜歡逞強，他們無法忍受失敗，更不能接受旁人的指責，就算接手不擅長的任務，也會硬著頭皮做下去，完全開不了口跟旁人求援，總是打腫臉充胖子，在旁人眼裡活得非常辛苦。

▍1.雙子座

雙子座頭腦聰明，口才很好，而且思考很靈活，常常想出令人意想不到的點子，不過他們性格善變，管不住自己的嘴，常常會因此惹上麻煩。雙子座很愛逞強、狡辯，就算自己沒那個能力，或是根本搞不清楚狀況，他們也會講得好像自己什麼都懂，講不過人就開始說歪理，常常會讓旁人感到非常無言。

▍2.處女座

處女座是完美主義者，希望自己是全能的，什麼事情都能處理好，他們的自尊心很強，很討厭依賴別人，凡事親力親為，寧願逞強也不想要開口求助，就算做錯了、失敗了，他們也不會承認，他們非常怕丟臉，無法接受失敗，如果有人站出來指責他，他就會開始找理由與對方爭辯，要他們示弱是不可能的事。

▍3.獅子座

獅子座充滿自信心，希望獲得眾人的崇拜，無法接受在大家面前丟臉，如果遇到心有餘而力不足的事情，往往也開不了口說自己辦不到，只會硬著頭皮接受，非常愛逞強。獅子座很好勝，有時會為了讓大家注意他而爭取各種表現機會，也不管自己是不是真的擅長，當判斷失誤的時候，像他們這樣愛面子的個性，根本不可能跟旁人求援，只能打腫臉充胖子。