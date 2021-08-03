在奧運場上獲得金牌不代表一生就能榮華富貴，綜觀奧運100多年歷史中，有不少得主選擇賣掉寶貴的獎牌，專家指出，得主賣獎牌，背後原因通常很「悲慘」，除了生活不濟外，還有人必須接受心理治療。

We were watching the diving in the #Olympics and I had to explain the Greg Louganis event from '88 to my partner. https://t.co/wnTxjT4Rd8 — Scannikakes🇳🇿 (@annikakes) July 27 2021

《紐約郵報》（New York Post）報導，1984年洛杉磯奧運上，美國跳水皇帝盧甘尼斯（Greg Louganis）在男子3公尺跳板及男子10公尺跳台項目包辦2面金牌，4年後的首爾奧運再包辦雙金，他被譽為史上最偉大的跳水選手。

英國跳水王子戴利（Tom Daley）合體盧甘尼斯（Greg Louganis）。

儘管囊括多面金牌，盧甘尼斯後續仍面臨財務困境，迫使他在2012年找上奧運紀念品拍賣商歐妮爾（Ingrid O’Neil），歐妮爾說，盧甘尼斯的經紀人曾打給她，表達盧甘尼斯希望以每面10萬美元（約新台幣279萬元）的價格賣掉部份獎牌的想法，最終盧甘尼斯留下了獎牌，改賣房子度過困境，不過他一度想賣獎牌的念頭仍令人吃驚。

美國冰球選手威爾斯（Mark Wells）。

美國冰球選手威爾斯（Mark Wells）及隊友在1980年冬季奧運上打敗蘇聯後摘金，不過他的職業生涯並不順遂，助美國奪冠後仍未能簽約進入主要球隊，一直到1982年退役時，他從未在職業冰球聯盟最高層級的國家冰球聯盟（National Hockey League）出賽過，當時他才25歲。

退役後威爾斯返回家鄉經營餐廳，某一次卸貨時他不慎受傷，進行長達11小時的手術，醫生發現他罹患罕見退化性脊椎疾病，威爾斯自此長期臥床、無法工作，最終他不得不以4萬美元（約新台幣111.6萬元）價格將金牌賣給一名私人收藏家。

他說賣掉獎牌讓他很傷心，但他需要這筆錢動手術及維持家計。諷刺的是，後續私人收藏家在拍賣會上以31.07萬美元（約新台幣867.8萬元）價格賣掉威爾斯的金牌。

威爾斯的隊友帕維里奇（Mark Pavelich）的故事更令人不勝唏噓。和威爾斯相比，帕維里奇在奧運奪冠後的職業生涯相當順遂，不過2012年他的妻子在自家陽台墜落驟逝後，帕維里奇的人生出現轉折，他在兩年後不得不拍賣獎牌。

Mark Pavelich a center who played for the "Miracle on Ice" Olympic hockey team has died at a treatment center for mental illness.



Pavelich 63 assisted on Mike Eruzione's winning goal against the Soviet Union at the Lake Placid Olympics in 1980. https://t.co/uKFRnQbMU8 — USA TODAY (@USATODAY) March 6 2021

2019年他因為攻擊鄰居被捕，不過最終因為心理問題，被認定不適合接受審判。冰球運動可能是造成他心理問題的原因，家人懷疑他的頭部在職業生涯中多次遭到撞擊，可能患有慢性創傷性腦病變（Chronic traumatic encephalopathy，CTE）。今年3月，帕維里奇在治療機構中結束了自己的生命，享壽63歲。

不只冰球，就連知名度更高的籃球國手也會賣掉獎牌，包括出戰雪梨奧運的美國籃球國手貝克（Vin Baker）、1976年征戰蒙特婁奧運的美國籃球隊員戴維斯（Walter Davis）等人都賣掉金牌。

邦瀚斯拍賣（Bonhams auction house）部門主管米倫斯特德（John Millensted）表示，還在世的運動員賣掉獎牌並不常見，通常都是他們過世後，家屬拍賣他們遺留的獎牌。

紐約PKF O’Connor Davies會計師事務所部門主管萊歐拉（Robert Raiola）指出，籃球選手賣掉獎牌更不尋常，不過原因通常是他們沒有固定收入。

歐妮爾指出，還在世的運動員賣掉獎牌，原因往往很「悲慘」，他記得有一個人賣掉游泳銀牌，原因是他訓練多年就為了摘金，最後卻只拿到銀牌，他太失望了，因此賣掉，希望再也不要看到這面銀牌。

報導指出，奧運選手出售獎牌確實是個問題，現役選手能獲得許多資源支持，包括補助、助學金、健保等，不過退役後就不再享有這些資源。

盧甘尼斯曾說，運動員退役轉換期間需要心理健康及財務管理方面的諮詢，他當時說：「許多運動員可能正在對抗創傷後壓力症候群（PTSD）。」

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