東京奧運開幕典禮,除了代表日本文化與新創精神的精彩表演之外,由流行樂界代表歌手合唱開幕曲《Imagine,想像》,也成為焦點。這是約翰藍儂的代表歌曲之一,曾被票選為英國人「最喜愛歌詞」。東京奧會為何挑這首歌當作開幕曲,背後的意義是什麼?

2020東京奧運開幕式上,群星共同演出約翰藍儂(John Lennon)與小野洋子(Yoko Ono)的經典歌曲《Imagine,想像》。這首1971年問世的名曲,雖不被認為是藍儂最好的作品,卻因其歌詞背後的深意,數十年來感動全球樂迷。

開幕當天,由流行樂界大咖約翰傳奇(John Legend)、澳洲知名鄉村樂歌手齊斯艾本(Keith Urban)、非洲唱作歌手安潔莉克琪蒂歐(Angelique Kidjo)、西班牙歌手兼作曲家阿勒漢德羅山斯(Alejandro Sanz)以及日本杉並少年合唱團,事先錄製好合唱畫面,同步播出。

【東京奧運開幕典禮】IMAGINE動人合唱 讓我們一起攜手奮戰!(影片來源/YouTube)

●搖滾詩人對和平理想 全都寫進《想像》中

披頭四主唱藍儂不僅是傳奇搖滾詩人,更是和平與社會運動的精神領袖。他所作的這首《Imagine,想像》,道出他對人類處境的關懷與理想。一個不因國族主義、不因宗教信仰而分裂的世界,一個沒有貪婪和殺戮的世界。

而這也正和奧運的主旨相符,奧運存在的意義,正是以和平、友誼為本,讓所有人都不被歧視,在相互理解、團結合作的環境下,公平競爭。

參與演唱的歌手安潔莉克琪蒂歐在受訪時說:「我想生活的那個世界,是有尊重、有愛、有關懷、有同理、有同情,更有持續對話的世界。」小野洋子則在推文中表示:「《Imagine,想像》這首歌,充分體現當時我和藍儂共同堅信的事物。他來自西方,而我來自東方,我們還是在一起。」

這首《Imagine,想像》,曾於英國1999年「全國詩歌日」時,在BBC舉行的「最愛的歌詞」票選活動中奪冠。事實上不只今年奧運,1996亞特蘭大奧運、2006杜林冬季奧運、以及2012倫敦奧運時,主辦方也都曾經挑選這首歌為曲目,以彰顯奧運的理想精神。

老年精神科醫師沈政男在臉書貼出歌詞的翻譯,並提供《康健》轉載:

《Imagine,想像》

◎沈政男翻譯

Imagine there's no Heaven 想像沒有天堂

It's easy if you try 那很簡單,如果你嘗試

No hell below us 沒有地獄在我們底下

Above us only sky 我們之上只有天空

Imagine all the people 想像所有的人

Living for today 為今天而活

Imagine there's no countries 想像沒有國家

It isn't hard to do 如此做並不難

Nothing to kill or die for 不為什麼而殺戮或犧牲

And no religion too 而且也沒有宗教

Imagine all the people 想像所有的人

Living life in peace 和平地過著日子

You may say that I'm a dreamer 你或許會說,我是夢想家

But I'm not the only one 然而我並非唯一

I hope someday you'll join us 我希望有一天你能加入我們

And the world will be as one 然後這世界將合為一體

Imagine no possessions 想像沒有財產

I wonder if you can 我好奇你能否辦到

No need for greed or hunger 不需要貪婪或渴求

A brotherhood of man 人人情同手足

Imagine all the people 想像所有的人

Sharing all the world 分享整個世界

You may say that I'm a dreamer 你或許會說,我是夢想家

But I'm not the only one 然而我並非唯一

I hope someday you'll join us 我希望有一天你能加入我們

And the world will live as one 然後這世界將合為一體