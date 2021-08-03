81歲的張奶奶早在7、8年前，就被南部一家大型醫院診斷為罹患帕金森氏症，當時的她只是右手輕微抖動，遵照著神經內科醫師開立的醫療常規用藥控制症狀，無奈後來仍無法阻止病情逐漸惡化。

●細胞間質療法 可減少75%用藥

肢體變得愈來愈僵硬，最後甚至必須坐著輪椅，或只能被迫躺在床上，無法自理也難以和家人溝通，還常常突然大吼大叫，隨著病情一天天加重，除了規律服用西藥，家屬也帶著她尋求中醫，服了中藥3年之久仍未見起色。

去年底前開始接受細胞間質療法，經過3個月持續18次的非侵入性治療，病情的轉變持續漸入佳境，就連同住的女兒也感覺情況越來越好，用藥量也大幅減少了75%，從原本1天要吃8顆藥減少到2顆，異動症也已經完全康復，連原本失智症要吃的2顆藥也停用了 ，甚至在5月中旬宣布3級警戒前，已經可以自己走到隔壁鄰居家串門子。

累積近20年的治療經驗，研發出侯式細胞間質療法的家佑診所院長侯泰宇醫師解釋，現代醫學認為，帕金森氏症是除了阿茲海默症之外最普遍的神經退化性疾病，也是一種進行性的動作障礙疾病，長期服用藥物控制只能延緩病情，然而每個帕金森氏症患者病情進展的快慢不一，最長可能10年，最短1至2年，就可能發展為重度症狀。

●深部腦電極刺激療法 恐導致併發症不容忽視

近幾年，雖然帕金森氏症也能透過深部腦電極刺激手術（DBS）治療，其原理是將微晶片植入腦視丘深處，進行長期高頻率的電擊，這種視丘下核深部腦刺激術恐需要面臨電極、電線或電池發生感染或是折損、故障，以及存在腦出血、腦中風，甚至死亡等併發症風險，如為心臟病、癌症等重大疾病，或是憂鬱症、失智症患者，則可能讓病情加速惡化，不適合接受這類型的治療方式。

屬於非侵入性且無需再額外服用藥物的「細胞間質療法」，對罹患重度帕金森氏症的患者來說是相對安全的方式。（圖／NOW健康提供）

●非侵入式療法 帶給帕金森氏症患者治療新曙光

屬於非侵入性且無需再額外服用藥物的「細胞間質療法」，對罹患重度帕金森氏症的患者來說是相對安全的方式，侯泰宇醫師提到，人體內有30至50兆個細胞，營養物質供應到身體各處的過程中，都會透過存在於細胞與細胞之間的「細胞間質」傳遞，它們肩負著提供細胞代謝需要的氧氣和養分，並在代謝後負責吸收二氧化碳廢物，扮演舉足輕重的角色。

●清除細胞間質毒害因子 逆轉中腦神經核團「黑質」異常

在營養物質與代謝物質一來一往之間，隨著身體年紀增長，也可能沉積一大堆自由基、重金屬、防腐劑等代謝廢物，當細胞間質堆滿毒害的因子，最後就會反過來影響位於細胞間質環境中的細胞，進而造成細胞產生突變、死亡，人體的老化、病變也都是細胞功能變不好的表現。

根據侯泰宇醫師的治療經驗，帕金森氏症是因為細胞間質環境不佳，進而導致中腦神經核團「黑質」（Substantia nigra）的異常，使神經細胞退化、凋零，「細胞間質療法」運用的機轉，就是讓堵塞的細胞間質恢復流暢，將有害物質排除，細胞獲得修復，症狀才能改善，疾病就能出現逆轉的希望，許多重度帕金森氏症患者就是在接受治療後，已經恢復到能自由地行走，也擺脫必須24小時包著尿布的日子，重拾生活自理的感動。