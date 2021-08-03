一名55歲的男性小陳，近幾個月多次出現血尿情形，甚至含有一些血塊，由於排尿時並無痛感，在反覆多次出現血尿症狀後，小陳決定到醫院求診。經過泌尿科醫師詳細檢查，發現小陳竟是罹患尿路上皮癌，因膀胱壁內長了一顆約3公分的腫瘤且不斷滲血，因而導致血尿的發生。幸好發現時為初期，最後透過內視鏡膀胱腫瘤切除手術（TURBT）將腫瘤去除，目前健康狀況恢復良好。

●無痛性血尿為徵兆 台人罹患尿路上皮癌比例高

收治小陳的馬偕醫院泌尿科主治醫師李致樵表示，尿路上皮癌為泌尿科第三常見的癌症，且男女發生率差不多。

尿路上皮指的是整個泌尿系統（包括腎盂、輸尿管、膀胱及端尿道）內襯粘膜上的上皮細胞，涵蓋範圍相當廣泛，當尿路上皮任何一個地方長出惡性腫瘤即稱作尿路上皮癌。案例小陳罹患的膀胱癌是尿路上皮癌的最大宗，約佔80%~90%。

而台灣的發生率與全世界相比高出許多，研判可能與過去的烏腳病和地下水質污染有關，此外長期洗腎的患者，也是尿路上皮癌的高危險族群。

李致樵醫師補充，多數尿路上皮癌患者在早期會出現無痛性血尿，相對容易發現，因此大多能在罹病早期就醫檢查發現。值得注意的是，造成血尿的原因很多，不僅僅是癌症，也可能是泌尿道相關疾病造成，患者若有疑慮，應及早透過專業醫師診斷，才能提早找出血尿的發生原因。

●內視鏡手術切除腫瘤 膀胱癌早期治癒率高

李致樵醫師說，目前針對初期膀胱癌治療，會透過內視鏡膀胱腫瘤切除手術，藉由高畫質鏡頭的影像內視鏡，搭配高能量雷射，由尿道口進入到膀胱處將腫瘤切除，接著再灌注化療藥物預防腫瘤復發。

這項手術因無明顯外部傷口，患者通常經過治療後，可以很快就恢復正常生活。但若膀胱癌已惡化至中後期，則可能需要切除整個膀胱；另外，若發現同一種癌細胞長在泌尿系統不同位置時，也會因長出的位置提供不同的治療方式。

●泌尿系統範圍廣泛 醫師經驗助揪出腫瘤位置

李致樵醫師提醒，由於泌尿系統範圍廣泛，較不易找出腫瘤位置，常需要醫師臨床經驗，及良好的診斷設備來提高準確率。患者若發現有血尿症狀，應儘早尋求專業醫師進行診斷治療，避免因延誤治療影響生活品質，而術後患者也應定期回診追蹤，避免癌細胞再度復發。