新冠疫苗在國內大規模施打，雖然副作用讓人不舒服，但傳言愈年輕，副作用愈劇烈，反之，年紀愈大，副作用愈和緩，造成大家對副作用可說是「期待又怕受傷害」。但真有所謂「疫苗認證的年輕人或老人」嗎？

根據許多人的接種經驗，AZ疫苗第1劑的副作用較強，莫德納則是第2劑才會感受較劇烈的副作用。台灣大規模開打AZ疫苗後，可以看到不少人分享自己打完AZ疫苗後的經歷，有些人副作用非常劇烈，發燒、畏寒、腹瀉、全身痠痛無力等，整天臥床，無法工作、正常生活，甚至有人吞了6顆普拿疼還無法緩解，形容「頭痛到像被大卡車撞到」。

疫苗開打之初，坊間就流傳年輕人打完疫苗的副作用會比較明顯，其中一種說法是，年輕人的免疫系統較強，接受到外來物時反應較激烈，而老年人抵抗力沒這麼強，反應也就不像年輕人來的這麼大。因此許多人在劇烈副作用過後，會自我安慰，至少自己是「疫苗認證的年輕人」。但也有些人年紀並不大，卻沒有明顯副作用或症狀很輕微，常自嘲或被別人笑說是「疫苗認證的老人」。這樣的說法真有道理嗎？

●疫苗副作用程度 與年紀、免疫系統強弱無直接關係

《康健》訪問3位感染症權威醫師，均不認同這樣的說法，強調副作用強烈與否和免疫系統強弱沒有直接關係。這只是比較有趣、好玩的講法，但不能用來推論一個人生理年齡是年輕還是年老。

專家強調，疫苗副作用程度與免疫系統強弱或年紀沒有直接關係。(圖片來源 / 台北慈濟醫院提供）

台大醫院感染科主治醫師呂俊毅表示，目前只是在統計上發現，施打AZ疫苗以後，年輕人的副作用較明顯、出現副作用的比例較高，老年人相對沒那麼明顯，但並不表示老年人都不會有副作用或者有副作用就一定是年輕人。

目前對於年輕人打完疫苗後副作用較明顯的解釋很多，免疫系統強弱只是其中一個合理的假說，但沒有經過科學驗證。舉例來說，也有另一種解釋是，AZ是腺病毒載體疫苗，可能年長者過去感染過較多種其他腺病毒，所以這次再接觸到新的腺病毒，身體針對腺病毒部分的反應就會比較小。

再者，莫德納統計上是年長者的副作用比較多，所以很難用被施打者免疫系統的強弱來推論是不是年輕人或老人。呂俊毅強調，各種解釋很多，但是都沒有經過驗證，「當玩笑話還可以，但不必當真。」

●無副作用或症狀輕微 一樣可能產生抗體

振興醫院感染科主任級醫師顏慕庸也指出，副作用和免疫強弱沒有直接等號關係，有些人以為副作用就是身體產生的免疫反應，實際上，疫苗的抗體反應和副作用不成正比，有些時候，副作用是來自對疫苗佐劑的身體反應或每個人對於被針紮的疼痛感受不同，加上體質不同，副作用的反應也不一樣。

如果認為副作用強，表示疫苗產生的抗體反應好，或者以為沒有副作用就代表疫苗效果不好，這是完全錯誤的觀念。

顏慕庸表示，副作用不等同疫苗產生的中和抗體或保護力的反應；呂俊毅也指出，「副作用和正作用不一定平行」，即使副作用沒那麼強，疫苗還是會在體內產生抗體，產生免疫力不代表一定要有副作用，沒有副作用也一樣可能有免疫力。

林口長庚醫院副院長邱政洵同樣駁斥疫苗副作用和年紀、免疫系統強弱的關係，並指出有些年長者的副作用也很強，他認為，副作用也不全然是疫苗與各體免疫系統的關係，有些特殊副作用，還是和個人體質或基因有關。就算沒有副作用，也不表示疫苗效果不好。

●避免藥物中毒 使用止痛藥勿超過每日安全劑量

不過，假使疫苗副作用真的太強烈怎麼辦？止痛藥又該怎麼吃？可以一天吃6顆普拿疼嗎？

大家常聽到的建議是休息、多喝水，真的很不舒服時可以吃止痛退燒藥，但輔大醫院家庭醫學科主治醫師許書華提醒，藥局就能買到、許多人家中的常備藥普拿疼，這類「乙醯胺酚」成分止痛藥還是不能吃過量，服用過多會造成肝臟損傷，甚至重症及死亡。

使用止痛退燒藥應注意安全使用劑量，避免過量造成身體負擔。(圖片來源 / 許書華醫師臉書粉絲專頁）

她在Facebook粉絲專頁分享，雖然一般健康成人的建議最大日劑量不超過4000毫克，但最安全的吃法是服用需要的劑量即可，而且盡可能每天不要超過3000毫克，尤其是平常就頻繁使用的人。使用上還要注意幾點：

1.自行購買非處方的咳嗽、感冒或止痛藥物時，注意查看成分，包括是否含有乙醯胺酚（acetaminophen）？劑量多少？一般常見劑量為325、500或650毫克，服用500或650毫克劑量時要格外小心。

2.避免與其他含有乙醯胺酚成分的藥品同時使用，可能造成劑量過高。

3.服藥期間避免飲酒或併服含酒精的飲料，避免加重藥品的肝毒性。

4.避免服用超過安全劑量。安全使用劑量可參考下表。

5.注意中毒症狀。過量使用主要導致肝臟損傷，過量服用後約24小時內，可能出現噁心、嘔吐、食慾不振、右上腹部疼痛等症狀，嚴重時，皮膚可能變黃及感到倦怠。若及早發現服藥過量，可在中毒後8小時內給予解毒劑，治療效果最佳。

6.不須在打疫苗前預防性服用，打疫苗後有發燒再吃。