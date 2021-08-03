78歲的黃奶奶，20多歲時就發現自己有高血壓，但一直都沒有就醫和用藥控制，直到住院的一週之前，突然因為發燒、呼吸困難等症狀到急診就診。檢查後發現收縮壓竟然高達200毫米汞柱；X光檢查也發現心臟已經出現肥大的狀況，加上腎功能不良，就被安排住院治療。

國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示雖然使用了4、5種血壓藥物，血壓還是無法控制得宜。之後安排一系列檢查後，發現原來黃奶奶是罹患了腎動脈狹窄，所以安排她接受腎動脈的介入治療，之後高血壓得到緩解。

●高血壓分原發性和次發性

在高血壓的分類上，有一種分類是把高血壓分成原發性和次發性兩種。90%的病人都是原發性高血壓，也就是因為年紀老化、基因、環境等多重原因形成的。但如果是因為其他疾病引起的高血壓，並且可以歸究於單一病因的，則稱為次發性高血壓。

郭志東指出，次發性高血壓可能由於腎臟、血管、心臟或內分泌系統相關的疾病所引起的；次發性高血壓也可發生在懷孕期間出現。對於次發性高血壓的治療，通常是要治療引起其血壓升高背後的病因，進而降低血壓和發生相關嚴重併發症的風險，包括心臟病、腎衰竭和中風等。

●腎臟病為次發性高血壓常見原因

當中產生次發性高血壓最常見的病因，都來自於腎臟疾病，腎動脈狹窄則是其中的一個重要病因。

腎動脈是輸送血液至腎臟的動脈，當一個或多個向腎臟輸送血液的動脈變狹窄時，便會阻止了富含氧氣的血液到達腎臟不足。在生理需求下，腎臟需要足夠的血流量來幫助過濾廢物和排除多餘的液體，如果流向腎臟的血液減少可能會損傷腎臟組織，並且增加全身的血壓。

(圖/常春月刊提供)

腎動脈狹窄通常在發展到晚期時，才會引起症狀，許多病人是因為治療其他疾病而偶然發現的。

郭志東說明，如果病患出現以下狀況，醫師也有可能會懷疑是次發性高血壓所導致的。包括高血壓突然開始或不明原因而惡化、30歲前或50歲後才開始發生的高血壓、多重藥物也無法控制的血壓等。

●腎動脈狹窄 讓血壓居高不下

隨著腎動脈狹窄的進展，其他體徵和症狀可能包括︰

1.難以控制的高血壓。

2.血液流經狹窄血管時在腹部發出的嘶嘶聲，醫師通常是透過聽診器聽到這種聲音

3.尿蛋白水準升高或其他腎功能異常的跡象

4.在治療高血壓期間腎功能惡化

5.體液過載和身體組織腫脹

6.難治性心臟衰竭合併高血壓

郭志東進一步說明，腎動脈狹窄的原因通常是阻塞性的，當脂肪、膽固醇聚集而產生斑塊時有可能會堆積在腎動脈內壁上，這種變化稱為「動脈粥樣硬化」。

隨著這些沉積物變大，它們會變硬，減少血流量，甚至令腎臟產生瘢痕，最終使動脈變窄。動脈粥樣硬化會發生在身體的許多部位，是造成腎動脈狹窄最常見的原因。

●纖維肌性發育不良引發高血壓

另外一種疾病是由於纖維肌性發育不良。在纖維肌性發育不良的腎臟血管中，動脈壁的肌肉生長異常，通常從兒童時期便會開始。這種腎動脈狹窄在影像上會呈現念珠狀的外觀。這種病理變化會使腎臟無法獲得足夠的血液供應，從而導致病患年紀輕輕便發生高血壓。

纖維肌性發育不良可以發生在一個或兩個腎臟。而為何會產生纖維肌性發育不良，現今還沒有很明確的一種說法。纖維肌性發育不良在女性中更為常見，其至可能是先天性的。

(圖/常春月刊提供)

●其他的8個風險因素

導致腎臟和身體其他部位動脈變窄的風險因素包括以下情形︰

1.老化

2.高血壓

3.高膽固醇

4.糖尿病

5.肥胖

6.吸菸

7.有早期心臟病家族史

8.缺乏運動習慣

●腎動脈狹窄可能併發症

1.高血壓

2.腎衰竭，需要血液透析或腎移植治療

3.液體滯留在腿部，導致腳踝或腳腫脹

4.由於肺部突然積液而引起的呼吸困難

郭志東提醒，如果你的血壓控制不良，已經服用了好幾種藥物依然無效，同時合併腎功能異常等，則應該與你的醫師討論是否有腎動脈狹窄產生次發性高血壓的可能，並安排早期診斷和治療。