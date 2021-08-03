美國太平洋陸軍司令查爾斯．弗林近日在答覆媒體有關台海戰爭的問題時表示，美國陸軍向來都是進行快速部署，何況美軍在太平洋擁有一系列的部隊，有強行進入戰場與機動化部隊，加上支援、通信、網絡、電子戰、情報、安全部隊等援助部隊，陸軍所擁有的各種武力都能大規模快速移動，在整個區域同時展開行動。

據美國《星條旗報》報導，美國陸軍和空軍正以關島為中心舉行大規模聯合演習，演習目的是要讓對手難以猜測美軍如何在衝突期間進行防禦和攻擊。美國太平洋空軍副司令湯瑪斯(Jon Thomas)、太平洋陸軍司令弗林(Charles Flynn)等將領在電話會議中表示，「我們肯定的是，競爭對手長期研究美國及其盟友在必要時使用武力的方式」，「他們認為美軍會先大規模集結，籌集大批補給物資後才會出擊。但實際上我們不會坐失戰機，也不能給他們機會，因此準備以不同的方式來運作。」

Proud to see @USArmy Soldiers from @1STCORPS and @USARPAC preparing for Exercise Forager 21. The exercise is part of Defender Pacific 21 and is designed to test our Theater Army's ability to dynamically deploy and project landpower into the Pacific theater. pic.twitter.com/1McdX0JT0q — GEN James C. McConville (@ArmyChiefStaff) July 12 2021

報導說，今年夏天以關島為基地的「太平洋騎兵-21」（Pacific Forager-21)演習就是如此進行的，有約4000名部隊迅速部署到戰爭區域，演習內容包括第82空降師與日本陸上自衛隊和第一特種部隊進行聯合空降行動，還有阿帕奇攻擊直升機的實彈演習、海陸空運送裝甲車、防空導彈系統和海馬斯高機動性火砲火箭系統。

報導指出，美國空軍在剛結束的「太平洋鋼鐵-21」(Pacific Iron-21)演習採用敏捷作戰部署的概念將部隊迅速部署到印太地區，有約800名太平洋空軍司令部的人員與大批戰機參與，演習採用以中心對外輻射系統，將各種空軍資產快速地以分散式部署到偏遠的基地和預先部署的裝備上，這次也是美軍太平洋空軍司令部迄今進行過最大規模的敏捷作戰部署演練。

今年夏天以關島為基地的「太平洋騎兵-21」演習有約4000名部隊參加，以及日本陸上自衛隊。（圖／美國海軍陸戰隊）

在演習後記者會上有一名記者對弗林提出直接而尖銳的問題，他說，「萬一台灣被中國大陸入侵」，美國陸軍是否可以迅速出動？弗林答稱，「陸軍向來都可以快速出動」，美國在太平洋擁有具備各種能力的部隊——從強行進入到機動部署，以及通信、網路、電子戰、情報、安全部隊援助等。美國陸軍的這些部隊都可以快速和大規模地部署，在整個地區執行任務。

Allied to win! 🇺🇸@I_Corps leads @USARPAC's Forager 21 -- the primary #DefenderPacific training exercise designed to test & refine how we deploy landpower forces to the Pacific and conduct multi-domain operations.



➡️ https://t.co/wG6onPUY2I#Partnerships | #ExForager21 pic.twitter.com/0781ca0nLp — U.S. Army (@USArmy) July 24 2021

陸媒《環球時報》指出，美國陸軍「太平洋騎兵-21」演習中出現了日本自衛隊與美國陸軍聯合空降訓練。而據美國空軍網站介紹稱，2架從日本起飛的美軍C-130運輸機，在關島空投美日混合空降部隊，模擬對島嶼環境的快速部署和佔領。

報導指出，空降部隊向來是快速干預行動的急先鋒，美國陸軍舉行針對中國的快速部署演習，日本參與該演習的目的何在？這讓人聯想到日本副首相麻生在7月初所宣稱，如果中國大陸攻擊台灣，日本政府將認定這是安全保障相關法所規定的「存亡危機事態」，有可能行使受限的集體自衛權。麻生還說，台灣一旦發生戰爭，日本可能捲入「存亡危機」，因此「日本及美國必須共同保衛台灣」。

《環球時報》認為，根據這次日本參與美方軍演的情況看來，美國與日「武裝干預台灣」的意圖已經不只是停留在口頭上，而且還開始針對性地展開實戰化訓練。 當然，美日的這個意圖能不能成真，首先得問14億中國人民與日益強大的解放軍是否允許。