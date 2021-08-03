丹麥國家血清研究所（SSI）今天指出，注射過COVID－19預防疫苗AZ之後，第2劑無論接種輝瑞（Pfizer）／BNT或莫德納（Moderna）疫苗，都能產生「良好防護力」。

有愈來愈多國家考慮，為國民施打與第一劑不同廠牌的第二劑疫苗。對丹麥而言，尤其必要，因其衛生當局擔心出現罕見的副作用，已在4月間即停止使用AZ疫苗。

第一劑接種AZ疫苗而第二劑接種輝瑞或莫德納疫苗的丹麥國民計有14萬4000人以上，多數是第一線醫療人員和長者。

血清研究所指出，「研究顯示，在完成混打兩種不同廠牌疫苗14天後，感染COVID－19的機率比沒有接種低了88%」；並說，這算是「高防護率」。

相較下，丹麥另一項研究證實，接種兩劑輝瑞疫苗的防護率是90%。

不過上週公布結果的混打研究是在今年2－6月的5個多月期間進行，當時的主流病毒是Alpha變異株，因此無法論定，在遭遇丹麥目前普遍的Delta株時，是否還有相同防護力。（譯者：張佑之）1100803