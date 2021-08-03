低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今日屏東縣有局部大雨或豪雨，雲林以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。氣象局今早針對雲林以南6縣市豪、大雨特報。

今日台灣仍在低壓帶內，天氣依舊不穩定，西半部出現陣雨或雷雨、短延時強降雨的機率偏高，中部以北、南部山區容易出現局部大雨或豪雨，南部平地也有大雨的機率氣象局對屏東縣發布豪雨特報，對雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市及高雄市發布大雨特報。

溫度方面，今日各地高溫約30至32度。

紫外線方面，今日高雄市為黃色「中量級」；宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣及金門縣為紅色「過量級」；其餘縣市皆為橘色「高量級」。

空氣品質方面，今日低壓帶及西南風影響，各地天氣不穩定易有雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好等級。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；金門為「普通」等級。