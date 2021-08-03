東奧男子田徑場出現百年一見的鏡頭，卡達跳高選手巴希姆(Mutaz Essa Barshim)、義大利選手坦貝里(Gianmarco Tamberi)兩人在8月1日的比賽同時摘下金牌，因為他們的成績都在2.37公尺，而且挑戰2.39公尺都失敗。巴希姆詢問裁判可否兩人都拿金牌，裁判說需要兩人都同意，結果真的就變成兩面金牌！白俄羅斯選手Maksim Nedasekau也跳出2.37公尺，但是他失敗的次數比兩人多，屈居銅牌。所以這個項目就沒有銀牌了。

巴希姆、坦貝里碰巧是朋友，巴希姆說：「他是我很好的朋友，場內和場外都是，我們一起訓練，這是夢想成真，真正的運動家精神，這就是我們要向年輕一代傳遞的訊息。」團結世界正是每屆奧運一直在發送的口號。前一次兩位田徑選手共得奧運金牌，要追溯到1912年斯德哥爾摩奧運的男子十項全能，瑞典與美國選手共同締造。

坦貝里說：「我還是很難相信會發生這種美妙的事，與好友共享（金牌）更美妙，充滿魔力。」

裁判原本要求兩人再來一跳決勝負，巴希姆說：「我肯定自己的表現值得拿到金牌，（坦貝里）他也做到了一樣的事，所以我知道他也值得拿金牌。」

這是義大利的一場大勝，他們先摘下了男子100公尺短跑金牌，又摘下了跳高金牌。有趣的是這兩人深知彼此的實力，先前確實討論過可能發生的平手情況，因此當天果斷決定共享金牌，不只對於選手，這也是卡達、義大利兩個國家的勝利。