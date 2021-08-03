「世界球后」戴資穎1日在東京奧運對決中國大陸選手陳雨菲，以1:2惜敗摘銀，拿下台灣奧運羽球女單史上首面銀牌，創下紀錄。有網友翻出戴資穎高中時期的貼文，9年前的她因為訓練，錯過許多校園生活，感嘆「沒和大家一起念高中」，引發熱議。

隨著奧運熱，就有網友找出戴資穎2012年9月12日的臉書PO文，內容寫道：「我怎麼好像沒有雄中新生訓練的感覺啊～我…好…混…都沒跟大家一起念高中，就這樣在左營過了3年！再跟著大家一起念大學～真的是讚」，而在PO文中還加了各種符號來表達心情，為了訓練少了與同年齡之間的互動及玩樂。

戴資穎拿下台灣奧運女單史上第一面銀牌。（圖／翻攝自戴資穎臉書）

貼文曝光後，引來大批網友朝聖，「好可愛」、「考古小時不讀書，長大變球后」、「笑死，球后也中二過」、「幸好我們都不是奧運選手，不然考古出來的更難看」、「早知道讀雄中」、「跟銀牌讀同高中，我輸慘」、「看來我的發文能力還遠不及奧運國手的實力」。

戴資穎高中PO文被翻出。（圖／翻攝自戴資穎臉書）

戴資穎賽後在臉書表示，無法站在最高的頒獎台上，總是有那麼一點遺憾，「但不完美總是存在著，才有動力去追求更好的結果」。她認為，也許不會再有一次參加奧運的機會，但目標也算達成了，只是不這麼完美，並對自己說：「戴資穎，妳很棒！」

辛度也在（2日）下午透過IG限時動態分享戴資穎的貼文，並溫暖的回應：「我知道輸球一定很難過，但我認為在有需要時彼此互相支持很重要。再次恭喜妳拿下銀牌，好好享受這一刻吧。」