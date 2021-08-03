在Delta變異病毒株威脅下，紐約近期COVID-19病例激增，州長古莫與市長白思豪今天同聲敦促已接種疫苗的民眾在公共室內場合配戴口罩，並暗示可能頒布口罩令。

全美大規模施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗後，春末夏初疫情明顯緩和，但傳染力更強的Delta病毒株近期攪局，曾是疫情重災區的紐約市單日新增病例已達7月初約5倍。民選官員苦思是否再度頒布口罩令，以防疫情進一步惡化。

白思豪（Bill de Blasio）在記者會未下達口罩令，僅「強烈建議」所有紐約客在公共室內場合配戴口罩，包括已接種疫苗者，並強調當前重點是提高疫苗接種率。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）5月建議已接種疫苗的民眾在多數場合不用再戴口罩，但研究發現已接種疫苗者仍可能傳播Delta病毒株後，CDC上週改口，敦促高度傳染地區所有民眾恢復室內配戴口罩，而紐約市5個行政區均屬高度傳染地區。

古莫（Andrew Cuomo）在紐約疫情嚴峻時施展鐵腕，如今失去緊急命令賦予他的更多權力，未強制要求紐約客在室內配戴口罩，僅宣布紐約市機場、港口與大眾運輸系統員工如在9月6日勞動節前未接種疫苗，每週需要接受病毒檢測。

美國CDC變更口罩建議前，紐約民眾搭乘大眾交通工具、進入醫院與學校時依規定都需要配戴口罩。

根據官方數據，紐約市COVID-19確診及疑似病例7天移動平均值已逾1200例；這項數據7月初不到250例，1月初高峰則超過6400例。新增住院病例方面，6月初以來保持在20至35例之間，低於1月至2月超過300例的水準。

全美疲於應付Delta病毒株，各地政府紛紛再祭室內口罩令，包括加州洛杉磯郡及華盛頓特區。紐約市暫未跟進，白思豪坦言難以強制執行是原因之一。一般認為，紐約市如擴大防疫限制，企業恐延後讓員工回辦公室，舉辦大型活動也可能引發疑慮，經濟復甦將受打擊。

不過，白思豪與古莫都暗示可能再度頒布口罩令。古莫並說，疫情如持續惡化，他將考慮強制要求學校教師與長期照護機構員工接種疫苗。（編輯：韋樞）1100803