宜蘭縣頭城分駐所員警昨(2日)深夜在新興路與吉祥路口進行攔檢時，現場發現一位民眾騎機車闖紅燈，29歲的員警蔡旻庭上前攔檢，未料騎士不但拒檢，竟當場在機車前座置物箱，拿出一把手槍朝蔡員射擊，當場造成蔡員胸口中彈，幸好當時蔡員身穿防彈衣，但子彈仍從一旁射入胸腔，蔡員負傷後但仍英勇地將該位民眾壓制，事後警方在民眾身上查獲手槍子帶以及10餘包毒品，蔡員事後送醫急救後已無生命危險，至於開槍的嫌犯仍在偵訊中。

勇警攔闖紅燈毒販，遭開槍擊中胸口奮力負傷逮人。(翻攝頭城分駐所臉書粉絲團)

據了解，涉嫌行兇的呂姓男子有毒品前科，昨晚11點多疑似攜帶槍枝外出販賣毒品，在新興路、吉祥路口紅燈違規右轉，剛好被現場執行攔檢勤務的蔡員發現，蔡員立刻上前攔下，未料呂男竟然從機車置物箱掏槍朝蔡員開槍，蔡員當場胸口中彈，血流不止，仍奮力拼命將呂男壓制。

根據警方表示，目前蔡員左胸受到槍傷，經急救後意識清楚，目前無大礙，呂姓嫌犯則被帶回警局偵訊中，將釐清開槍原因。