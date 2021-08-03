行政院擬發「振興五倍券」，近日傳相關規劃已出爐，將採1000元換5000元方案，預算規模初步匡列1100億元，實體券與數位券同步發行，最快9月推出。對此，國民黨立委李貴敏痛批，硬推振興券的理由是行政院院長長蘇貞昌認為發現金人民會存起來，這個想法顯然根本不知民間疾苦，因為「急著用錢誰還存起來？」

李貴敏今日（3）在臉書發文表示，蘇貞昌與民進黨政府完全不知民間疾苦，堅持不願發現金紓困，捨近求遠，硬要推三倍券、五倍券；最主要理由，居然是因為蘇認為發現金，人民會把錢存起來。我們只能說，蘇實在離人民太遠了！你個人不需要錢，拿著百姓納稅錢提供的高薪，當然感受不到現金的重要。

李貴敏指出，這次三級警戒長達60多天，很多民眾、小吃店，不管無薪假也好，沒辦法做生意也好，大家都苦哈哈，各項生活所需都要錢，所以人民第一時間最需要的就是現金。救急的救命錢跟振興是兩回事，所以各國在疫情嚴峻之下，都很快發現金紓困；不管現金、數位貨幣，都是在很快的時間做決定。既然有這麼多國家都有現金紓困的先例，「拜託蘇貞昌不要再用自己的立場去揣測一般民眾需求了！」

不僅如此，李貴敏強調，平民百姓度日非常辛苦，大家都有經濟匱乏之虞，他們此刻最需要的是現金，以維持最基本的生活防疫需求。拜託蘇貞昌千萬不要因為這是國民黨提出的要求，又把它升級到政治議題，認為國民黨提的就要杯葛，對百姓好就該快點去做。