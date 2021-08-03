台灣選手在這屆東京奧運表現精彩，讓全民熱血沸騰外，不少藝人也化身粉絲，在社群替選手加油打氣，小S也積極參與，常發文支持台灣選手，不過卻引發大陸網友不滿，還因此丟了4個代言，推估至少損失3200萬，對此，徐媽媽也發聲力挺女兒。

小S這次相當關注東奧賽事，加上體操選手洪源禧撞臉她的女兒「許老三」，讓她連連喊話「認兒子」，還要對方到家來作客，更點名「柔道男神」楊勇緯、射箭男團、「桌球教父」莊智淵等人也來，說要替英雄們辦慶功宴，最後索性叫代表隊「乾脆全來啦」。

不過此舉卻引起大陸網友不滿，紛紛湧進她的社群狂罵，風波越演越烈，有4家大陸廠商接連宣布跟小S終止合作，包括「Clear清揚」品牌、情趣用品品牌「大人糖」、養生品牌「壽全齋」等，連大女兒Elly代言的服飾品牌也切割，表示雙方合作已經到期結束，小S一個晚上至少損失3200萬。

據《鏡週刊》報導，徐媽媽對於女兒被攻擊和抵制，她也力挺女兒，表示她就是支持運動員，「不管世界上哪個運動員都是了不起、不分彼此的，只要能登上奧運都很了不起」，她也希望網友可以支持，因為這就是小S熱愛運動的一種方式和可愛的地方。