今天是NBA自由市場開放第一天，許多球隊都開始著手準備與球星續約，而成為自由球員身份的人則有機會被其他隊簽走，其中不乏幾位大咖級球星，像是暴龍的羅瑞(Kyle Lowry)、馬刺迪羅薩(DeMar DeRozan)、快艇里歐納德(Kawhi Leonard)、太陽保羅(Chris Paul)、76人霍華(Dwight Howard)、拓荒者安森尼(Carmelo Anthony)等人。

Kyle Lowry is heading to Miami on a three-year deal in a sign-and-trade a source tells @wojespn. pic.twitter.com/ACO5kIV5b7 — SportsCenter (@SportsCenter) August 2 2021

而台灣時間今天早上就陸續出現了許多消息，最震撼的一筆交易莫屬羅瑞以先簽後換的方式前進熱火，據查拉尼亞(Shams Charania)報導，羅瑞通過先簽後換方式加盟熱火，簽下的是一份3年合約，而合約總金額接近9000萬美元，另外太陽的保羅選擇留隊，雙方將簽下一份4年，總金額最高可達1.2億美元的合約。

Chris Paul has agreed to a four-year deal up to $120M with the Suns per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/uNOBz0oifq — Bleacher Report (@BleacherReport) August 2 2021

這兩筆簽約應該算是開放自由市場以來最大的兩筆了，其實羅瑞在昨天就有表示將加盟熱火，他對外宣稱自己對聯手吉米巴特勒(Jimmy Butler)十分有興趣，另外吉米巴特勒也確定和熱火續約，所以羅瑞正好達成他的心願，上季他代表暴龍每場出戰34.8分鐘，貢獻17.2分5.4籃板7.3助攻。

另外在保羅的部份，原本不少人認為他會離開太陽尋找更好的奪冠機會，不過他打破眾人的猜測，繼續留在太陽，與恩師威廉斯(Monty Williams)、戴文布克(Devin Booker)、艾頓(Deandre Ayton)等球星繼續合作，或許下季他們還有機會奪回本季未拿下的總冠軍。

保羅上季代表太陽出戰70場例行賽，上場31.4分鐘，場均能貢獻16.4分8.9助攻，在他的幫助下，太陽自1993年以來首次殺進NBA總冠軍賽，可惜最後以2：4不敵公鹿。保羅是在去年11月從雷霆來到太陽，有他的加入太陽從一支季後賽都碰不到的隊伍成為西區冠軍，不過保羅今年已36歲，這份合約結束後他就40歲了！