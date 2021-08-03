雙北今開放餐飲內用，精神科醫師沈政男發文表示，在雙北的餐廳開口吃飯真的需要勇氣，但社會中不乏有勇氣的人，並提醒大家要注意「餐廳廁所」，因為很容易造成防疫死角，還是小心為上。

沈政男昨在臉書發文表示，雙北8月3日開放內用，從台北市長柯文哲與新北市長侯友宜宣布內容來看，應已做好萬全準備，但他認為在雙北餐廳開口吃飯，真的需要勇氣，還好社會中就是有比較勇敢的人，久了以後，大家發現沒事就會逐漸跟進。

沈政男指出，餐飲內用最危險的地方是「廁所」，在那裡很容易造成防疫死角，提醒大家如果餐廳廁所已有別人在上，最好還是小心一點。他並感概地說，雙北走過驚滔駭浪的兩個半月，終於雨過天晴了，回萬華吃小吃的那天就要到來。

雙北市開放內用，今天一早就有民眾到燒餅豆漿店用早餐。（陳君瑋攝）

針對食藥署昨公布高端疫苗EUA審查會議記錄，沈政男說，其實大家可以不用去看，因為看得懂得人沒多少，但還是有許多人煞有其事的爭論半天。他從頭到尾仔細看過，認為最大問題不是這個會議，而是憑什麼說現在是緊急狀態？每日新增10例左右，且降到二級，也開放內用了，是哪裡緊急？

沈政男透露，不少人好奇「8月9日後以後會不會繼續放寬警戒？」他則回應，解封之後，疫情威脅降低，誰還要打高端疫苗？並認為這樣的會議有些紙上談兵「既然高端說中和抗體的幾何平均效價（GMT）做出來如何又如何，然後又說中和抗體可以代表實際保護力，專家會議還有否決的空間嗎？」

沈政男指出，臨床試驗的結果顯示，高端疫苗中和抗體的幾何平均效價（GMT）是AZ的3.4倍，高端疫苗中和抗體值約是康復者血清的1.7~2.3 倍，而Novavax的GMT是康復者的4倍以上，高端只有2倍左右。

沈政男認為，AZ在台灣看起來只有康復者保護力的一半左右，比國外還低，但要注意這裡的AZ數據不是同個實驗室所做，而是借用部立桃園醫院的資料，等於必須多一層推論，證據力削弱了一些。至於Delta變種病毒的保護力與T細胞免疫生成，那只是講好玩的，因為實打第一步都還沒做出來，不用談到那裡去。

沈政男表示，現在有將近百萬人預約打高端，打了之後要如何看出保護力，如果接下來每天都是10至20例的確診數，且疫苗覆蓋率已經破三成，要怎麼知道打了以後會有幫助？「事實上現在所有已經打下去的疫苗，其保護力都看不出來，因為根本沒什麼疫情」。