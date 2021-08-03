紐西蘭總理身體微恙 接受新冠篩檢 09:412021/08/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紐西蘭總理身體微恙 接受新冠篩檢 （資料照／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭政府發言人今天表示，總理阿爾登（Jacinda Ardern）被3歲女兒傳染「季節性流鼻水」後，已接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測。 路透社報導，發言人表示，阿爾登因身體不適今天暫退職務，由副總理羅伯森（Grant Robertson）代理。 紐西蘭大致沒有COVID-19疫情，自2月以來就沒有任何社區感染病例。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1100803 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 東奧》為何這麼多奧運金牌得主要賣掉獎牌？悲慘原因曝光 - 國際 Delta病毒升高疫情 美趕打疫苗考慮第3劑可行性 - 政治圈 - 中央社 美國人被Delta嚇壞了？終實現70％成人接種1劑疫苗 - 國際 美澳與中國交惡 普丁盼俄鐵路運輸成新賣點 - 國際 東奧》選手熱到癱一排慘況曝光 日本挨轟欺騙大眾 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。