紐西蘭政府發言人今天表示，總理阿爾登（Jacinda Ardern）被3歲女兒傳染「季節性流鼻水」後，已接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測。

路透社報導，發言人表示，阿爾登因身體不適今天暫退職務，由副總理羅伯森（Grant Robertson）代理。

紐西蘭大致沒有COVID-19疫情，自2月以來就沒有任何社區感染病例。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1100803