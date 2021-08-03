今年第9號颱風「盧碧」恐生成！氣象專家吳德榮表示，各國模式模擬，本周西南季風持續影響，加上廣東海面的低壓在西南季風環境內發展，未來可能向東北東進入台灣海峽，帶來更多雨勢，氣象局也指出，美國模式預估其有機會成為第9號颱風「盧碧」，最接近台灣，影響最劇烈的時間在周四、五，至於路徑、強度未來是否有變動還要再觀察。

圖為美國模式模擬，廣東沿海的低壓有機會成颱，從台灣海峽附近通過。(翻攝自tropicaltidbits)

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，各國模式模擬本周台灣持續受西南季風影響。以及廣東海面低壓在西南季風環境內發展，其未來向東北進入福建、或向東北東進入台灣海峽的機率皆存在，強度雖弱，但對於台灣降雨分布有關鍵性的影響，應密切觀察。

氣象局也表示，目前南海、廣東沿海有個熱帶擾動，24小時可能發展成熱帶性低氣壓，預估往東或東北東往大陸沿岸、台灣海峽靠近，美國模式預估有機會成為今年第9號颱風「盧碧」( Lupit，菲律賓提供，指殘暴)，最接近台灣、影響最劇烈時間是周四、周五，至於路徑、強度要等發展成熱帶性低氣壓時再觀察。

至於近日天氣，吳德榮表示，今天至周日(8日)西南季風持續，大氣很不穩定，其中有中小尺度對流系統發展的條件，伴隨劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨等，迎風面西南部受威脅最大。周四、五(5、6日)低壓對降雨的影響，應密切觀察。本周迎風面仍將連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流，低漥地區防淹水。

吳德榮表示，下周一至周三(9至11日)太平洋高壓雖有緩慢增強、西伸的趨勢，西南季風也將被迫北抬、減弱：但低層大氣仍未完全恢復穩定，西南風迎風面仍有局部陣雨、雷雨，其他地區午後亦有局部對流發展的機率；不過降雨強度相對減弱、範圍縮小。