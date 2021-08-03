近期東京奧運賽況激烈，引發各界關注。網紅粉專「小聖蚊的治國日記」表示，有些人把奧運當成劇在追，把運動員當作按照劇情演出的演員，只要劇情不如其意就恣意批評。他分析，其實奧運觀眾共有三種，一是心中只有獎牌和政治，把運動員當作工具人者；二是一日球迷，雖對運動不了解卻真心支持本國選手；三是真心喜愛這個體育項目的真球迷，他們不分國籍純粹享受運動本身。

擁有超過9萬名粉絲的臉書粉絲專頁「小聖蚊的治國日記」2日發文表示，最近網路上有些文章引發討論，這種論調根本是把奧運當劇在追，把在場上拚命的運動員當作按照劇情演出的演員，當這齣劇的劇情不符你意，自然就恣意批評。

小聖蚊的治國日記指出，每次國際賽都有三種觀眾。第一種人他們既不享受體育，也不真心支持選手，他們心中只有獎牌和政治，選手只是背負他們政治目的的工具人而已，奪牌就可以打造一個台灣之光，輸了就謝謝再聯絡；第二種就是一日球迷，他們不熟悉這個運動，但為了支持本國的選手所以打開電視為他們加油；第三種就是真心喜愛這個體育項目的真球迷，他們熱愛這項運動，對他國之間的對戰也有興趣，喜歡看比賽，喜歡看運動員展現出對運動的熱情、對勝利的渴望、技術的發揮、極限的追求，而不只是支持本國選手而已。

小聖蚊的治國日記強調，政府應該做的，是趁著國際賽的熱度，把只對本國選手有興趣的一日球迷，轉化成對體育項目有熱愛的真球迷，有真球迷的持續支持，這項體育才能蓬勃發展，遍地開花。什麼是「對體育的熱愛」？灌籃高手就用了一整部漫畫在解釋這件事情。開場第一回晴子就問櫻木「你喜歡籃球嗎？」連籃球是甚麼都不知道的櫻木，懷著不純的動機說了謊。但是在經過三十本單行本的練球和比賽之後，櫻木終於在山王戰的關鍵時刻回答了這個問題：「我很喜歡，這次是我的真心話。」