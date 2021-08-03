日本桌球天后福原愛和江宏傑宣布離婚後，接受富士電視台邀請當球評，讓想藉著東京奧運復出的她，積極投入準備，也因此和在台灣的家人，幾乎沒有時間靠著視訊聯繫感情，此外，更傳出她砸下7千多萬買下90坪豪宅，近日幾乎都在為房事奔波。

根據《鏡週刊》報導，福原愛和江宏傑離婚後，藉著擔任東奧桌球球評復出，因為講評相當專業，加上她現身的賽事中，日本隊恰好都奪下勝利，被日媒稱為「勝利女神」，有望在日本重啟事業和挽回形象，雖然已經和江宏傑宣布離婚，但傳出台灣家人對她相當想念，雙方仍靠著視訊隔海連繫感情，不過近來除了將心思放在東奧，根據日媒報導，她在賣掉新台幣2千多萬房產後，又花7千多萬元買下90坪豪宅，顯然部份心思都在處理房事上，因此沒有多餘時間和台灣家人聯絡感情。

雖然在東奧尋求復出之路，但並未如預想中順遂，日前女子混雙桌球賽上，日本隊擊敗大陸隊奪得金牌，福原愛講評雖保持中立立場，仍遭大陸網友出征，認為她不夠支持大陸，至於日本網友則認為她「胳臂向外彎」，台灣方面，因為不倫戀火速切割江宏傑，導致台灣民對她觀感並不好，可以說是三邊皆未討好，復出之路不算大獲全勝。

對於福原愛近來鮮少靠著視訊與台灣家人連繫感情一事，江宏傑經紀公司做出回應，指出江宏傑和福原愛還是會聯絡，但他不喜歡透露個人隱私，因此不知道兩人互動的詳細情況。