羽球「世界球后」戴資穎在東奧奪下銀牌後，於臉書發文表示想先休息一段時間，未決定未來動向。但是前體委會主委戴遐齡卻在臉書表示，她要連署「支持戴資穎繼續努力打2024巴黎奧運，結果此話一出遭數千名網友灌爆臉書。戴遐齡隨後趕緊留言回應表示「一定尊重戴資穎的決定！連署沒有任何強制性！」

戴遐齡2日於臉書發文表示，「全國支持戴資穎的好朋友們，戴資穎現在需要的，不是重複播放、討論昨晚發生的事情，而是具體行動支持資穎，繼續努力不懈地爭取2024巴黎奧運羽球女單金冠軍，我們共同參與連署『我支持戴資穎繼續努力打2024巴黎奧運』」。

不過，該文一出，戴遐齡臉書即遭到大量網友灌爆「我支持你代替小戴出戰2024巴黎奧運」、「不要用你的期待去情緒勒索選手好嗎！選手要不要參加是選手的人生，外人沒必要也沒資格介入，支持她就尊重她任何選擇」、「這種事情我們沒有權力連署，她是她自己，我們可以支持她，無論參賽與否她都沒有虧欠任何人」。

戴遐齡回應灌爆她臉書的網友。(圖翻攝自戴遐齡臉書)

戴遐齡回應灌爆她臉書的網友。(圖翻攝自戴遐齡臉書)

針對大量網友的批評，戴遐齡深夜趕緊在網友留言下方回應表示，連署這是好意而已，最後還是小戴自己的決定，連署沒有任何強制性，「至於是否參賽，我們一定尊重她的決定。」