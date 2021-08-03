國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，雙北及宜蘭宣布今（3）日起開放餐飲內用服務，包括王品(2727)、瓦城(2729)、乾杯(1269)、築間、饗賓餐旅等連鎖餐飲集團，均將陸續恢復內用服務，並在遵守防疫指引下，依品牌業態變更餐點供應模式，後續營運可望逐步回溫。

王品集團經確認防疫指引後，立即聘請專業消毒團隊啟動3縣市106家門市同步清消，使全台279家門市自3日起全面開放內用。各品牌將嚴格落實各縣市防疫指引，確保1.5公尺安全距離，設置梅花座、架設隔板，用餐實聯制、人流量管等措施。

王品表示，王品、西堤牛排等西式及異國料理品牌仍提供個人套餐，莆田、享鴨等中式品牌由專人分盤後再上菜，青花驕、聚 北海道鍋物、和牛涮等鍋物品牌改為提供個人鍋，其中吃到飽類型的「和牛涮」菜色自助吧，改採畫單點餐後再由同仁送上桌。

瓦城集團則表示，將逐步開放雙北及宜蘭地區分店內用服務，旗下瓦城、非常泰、大心、時時香、1010湘、YABI KITCHEN等6品牌，首波32家門市將提供多款人氣精選菜色及全新個人獨享餐，並持續以6大安心保證強化3大面向防疫措施。

乾杯集團指出，全台30家門市將自今日起全面開放內用服務，在遵守防疫指引下，內用座位可接約3成客席、餐期期間平均可達3輪來客組數。目前雙北店鋪接獲來電詢問訂位有增長的趨勢，預計在全面恢復內用服務後，營收可望恢復至5～6成。

品牌服務調整方面，乾杯說明，乾杯、老乾杯、和牛47等燒肉品牌將統一提供定烤分食服務，黑毛屋、黑毛屋本家等鍋物品牌維持提供個人鍋套餐，麻辣45則調整為專人烹煮分菜。各門市均採取帶位採梅花座或設置隔板，同時量測體溫、消毒與實聯制等防疫措施。

築間餐飲集團表示，各門市均已提前因應各項指引準備就緒，雙北門市將於今日同步恢復內用服務。目前全台父親節訂位數均達8～9成，雙北地區門市陸續接獲來電詢問訂位、且有增長趨勢，樂觀估計連同外帶市場，有望恢復疫情前營收的5～6成。

饗賓餐旅集團則表示，旗下7大品牌共21家門市將在11日恢復內用。其中，饗食天堂、饗饗、旭集、果然匯等4大自助餐品牌，均採專人無接觸式服務取餐，開飯川食堂、饗泰多、真珠等單點品牌則由同仁協助分餐上菜。

同時，饗賓餐旅「饗帶走EATOGO」外帶外送平台仍繼續提供各品牌現做餐點，滿足暫時無法到餐廳用餐的客人，即日起至8月底持續提供外帶自取滿千可享85折優惠。今年7大品牌亦首度合推限量父親節套餐，即日起預購至4日止。

雄獅集團欣食旅旗下品牌「gonna共樂遊」及「光一肆號」分別於5日及6日恢復內用，將落實防疫實聯制，執行體溫量測、手部消毒，且室內人數不超過50人、維持逾1.5公尺社交距離，餐點則以單人份提供，不提供分食盤。而外送外帶線上訂餐服務將持續，並不定時提供優惠。