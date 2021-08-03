食品藥物管理署昨日宣布，首批高端疫苗共26.5萬劑已完成審查檢驗，並核發封緘證明書，消息一出引發討論。一名網友發現，衛生福利部疾病管制署官網的疫苗簡介，高端也悄悄上線。

原PO昨（2）日於PTT八卦板爆卦指出，進入衛福部疾管署，點選「COVID-19疫苗」中的疫苗簡介後發現，除了原本的AZ、輝瑞／BNT及莫德納疫苗簡介外，最下方新增了高端新冠肺炎疫苗，簡介中寫著小於千分之一的罕見副作用為顏面神經麻痺、眼壓過高，且最關鍵的保護力連幾%都沒標示，令他忍不住大酸「想打高端快登記，把國際疫苗留給我們」。

根據疾管署的資料顯示，高端一共列舉9項副作用，包括注射部位疼痛／壓痛、肌肉痛、頭痛、腹瀉、注射部位腫脹／硬結、噁心／嘔吐、注射部位泛紅及發燒；小於千分之一的罕見不良反應更有顏面神經麻痺及眼壓過高，簡介最下方更有一排字寫著，在安全性追蹤期間，高端新冠肺炎疫苗組有一位受試者通報出現急性周邊性顏面神經麻痺，該受試者是在接種第2劑後13天發生不良反應。

另外，AZ、輝瑞／BNT及莫德納3款疫苗簡介中也都清楚標示其保護力，唯獨高端僅以「另依其臨床試驗結果分析顯示，免疫生成性與恢復者血清中和抗體數據，經與國外獲得EUA疫苗所產生的保護力關聯指標比對亦符於保護力標準。」

貼文曝光後，引發網友熱議，「連保護力幾%都沒寫」、「沒三期不敢寫保護力啦！寫了真的詐騙」、「二期才做那麼一點也敢說小於千分之一」、「感覺連安全性的優勢也沒了」、「顏面神經麻痺看起來像中風」、「不是號稱沒有副作用，結果列的項目比他牌還多」、「做三期怎麼知道副作用小於千分之一」、「高端沒副作用都是騙人的，我朋友參加測試結果燒了兩天全身酸痛」、「全民公測疫苗，上線囉」等。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。