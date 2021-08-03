小編今天（3日）精選5件不可不知的國內外財經大事。鋼鐵四大利多齊聚，（1）大陸1日起取消23個鋼鐵產品出口退稅；（2）各國推基礎建設，美國本周將拚1兆美元基建案過關；（3）南非暴動、印度疫情嚴峻，鎳與鉻鐵等原料價格持續攀高，第四季鋼價可望調漲；（4）觀察國內資金流向，鋼鐵龍頭中鋼上周已出現大戶增持，2日再獲三大法人同步買超，領軍鋼鐵族群向前衝。

【1】四利多強心 鋼鐵IN起來

鋼鐵產業獲中美政策利多加持，加上原料價格持續攀高，8月不銹鋼盤元連四漲，每噸大漲3000～8000元，東鋼H型鋼每公噸也調漲300元，預估第四季鋼市旺季也可望調漲鋼價。法人指出，四大利多促鋼鐵族群IN起來。

【2】長榮巨無霸 8／7日入港 Q3如虎添翼

長榮全新第一艘2.4萬TEU（20呎櫃）超大型貨櫃輪長範輪（EVER ACE）將在7日彎靠台北港，並投入歐洲線，同時2萬TEU的長賜輪已重新加入營運，隨著9月尚有一艘2.4萬TEU及年底前兩艘交付，長榮搭著遠東至歐洲線運價創新高的順風車，預計第三季營運旺季更旺。

【3】三黑天鵝盤旋 歐美線運價年漲4～6倍

疫情等三大黑天鵝效應加劇塞港、缺櫃危機，推動全球海運運價漲不停，進入旺季漲幅更驚人，波羅的海運價指數（Freightos Baltic Daily Index）近日首次加計預定所需各種保費、附加費等，試圖反應貨主實際支付成本，結果顯示亞洲-美西線每40呎櫃運價約18345美元，比一年前高六倍；亞洲-美東線運費翻了四倍、約19620美元；亞洲-北歐線運價近2萬美元，是一年前的八倍。

【4】勞保基金不改革再六年破產 民眾應儘速自救

勞保制度勢必要改革。政治大學商學院風險管理與保險學系特聘教授黃泓智2日表示，若勞保基金不增加提撥率、政府不撥補基金及不減少給付的情況下，預估2027到2028年就會破產，所以有46.6％的受訪民眾都預估破產前就會改革，64.8％認為勞工退休金給付會減少，且有57.9％的民眾預估退休金會少領30~50％。

【5】智利銅礦罷工危機 銅價恐再飆新高

全球最大銅礦智利埃斯孔迪達（Escondida）礦場工會7月31日反對資方提出的待遇條件而投票通過罷工，擁有該礦場近六成股權的礦業龍頭必和必拓（BHP）已要求智利政府介入斡旋，未來5到10天是關鍵期。外界擔心倘若斡旋失敗，罷工將刺激銅價再創新高。