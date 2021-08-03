Howard helped the Lakers win the 2020 NBA championship proving to be productive on the floor and a positive presence in the locker room -- and now returns to Los Angeles to fortify the team's frontcourt. https://t.co/KAOzRiZkof — Shams Charania (@ShamsCharania) August 2 2021

才剛挖來「忍者龜」韋斯布魯克，與詹姆斯、安東尼戴維斯組成全新「三巨頭」的湖人，在3日NBA自由市場開放後，接連簽回「魔獸」霍華、阿里查、艾林頓等曾效力過湖人的球員，完全填補送走庫茲馬、哈瑞爾與波普的空缺，甚至更加升級。

為了搶回上季失去的總冠軍，湖人這下子擺明完全無視豪華稅規定，除了從巫師換來韋斯布魯克，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞3日爆料，霍華將以1年合約重返湖人，這是他第3度回歸湖人，上季效力七六人，霍華場均可拿7.0分、8.4籃板。

不過比起霍華相隔1年就回湖人，阿里查更是相隔12年之久才回歸，他在2007-08、2008-09年球季曾待湖人打球，更幫湖人拿下2009年總冠軍，屬於相當好用的3D球員，有了他的回歸，湖人在鋒線的進攻與防守都有不錯升級，他上季待熱火場均9.4分、4.8籃板。

至於艾林頓也在2014-15年球季短暫幫忙湖人打過1季，如今也選擇重新回歸，他跟阿里查都是只簽1年，艾林頓上季在活塞場均9.6分、1.8籃板，三分命中率高達4成22，證明他是湖人陣容當前迫切需要的三分射手，接著就看陣容再次升級的湖人，在新球季交出如何表現了。

隨後查拉尼亞也爆料，上季效力勇士的自由球員貝茲摩，也以1年合約加盟湖人，讓湖人目前擁有保障合約的球員數量來到8人，分別是詹姆斯、安東尼戴維斯、韋斯布魯克、馬克蓋索、阿里查、霍華、艾林頓與貝茲摩，幾乎都是32歲以上的老將。