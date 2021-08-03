一名越南女移工去年1月到同鄉男友位在台南某日租貨櫃屋找他，原本想要來個出其不意，給對方一場大驚喜，未料一推開門時，眼前映出的畫面卻是男友正與另一名女子正在床上大戰，女移工當場崩潰失控，拿手機拍下女方裸照，還上傳到臉書給女方友人觀看其不堪行為，女方經友人告知後報警提告，台南簡易庭一審判陶女8月，可易科罰金，但女移工因無力繳罰金上訴，但法官認她未賠償且女方未原諒，駁回上訴定讞。

根據判決書記載，越南籍女移工在民國109年1月18日23時，前往同鄉男友在台南市某處日租貨櫃屋住處找男友時，一推開貨櫃屋門後，突撞見男友正與A女正在發生床上大戰。

女移工一怒之下，持手機將兩人裸身在床的畫面拍下後，上傳到FB臉書傳送給A女在該社群友人4、5人，以此方式供多數人觀覽，A女聽聞友人告知後大怒，立刻報警提告。

一審法官認為女移工無故以照相竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，處3月徒刑，又犯散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位內容罪，處6月徒刑，應執行8月徒刑，可易科罰金。

但女移工不服上訴，在法院審理時辯稱，自己因收入不高，無法支付判決之罰金，當時她照相的理由是因為在現場非常生氣，無法控制自己的行為，拍照片不是為了賺錢，而且事後已深感懺悔，懇請給予改過自新的機會，並請為緩刑之宣告。

二審法官認為，具體審酌女移工「未徵得告訴人同意，竊錄告訴人之身體隱私部位，又將上開竊攝之照片傳送至FB臉書平台供人觀覽，嚴重侵害告訴人個人隱私，對A女身心造成極為嚴重之傷害，破壞社會秩序、善良風俗，又未能與告訴人達成和解，行為甚為惡劣。但女移工犯後坦承犯行，因此維持原判決。