知名女繪師自爆自己國中時期曾遭誘姦，引發網友力挺，目前台南市婦幼警察隊已經主動介入調查。（示意圖，非新聞畫面／達志影像）

活躍於台灣動漫圈的女繪師「貓咪捏不爛」7月30日上網控訴，稱自己13歲時曾與一位文化創意工作室的老闆交往，期間她多次遭誘姦，被迫服用大量避孕藥，男方甚至還未經她同意，偷拍了高達700張的不雅照，讓貓咪捏不爛長年身心飽受煎熬，加上日前經醫生診斷，她恐終身無法生育，也讓她罹患了創傷後壓力症候群。

根據《鏡周刊》報導，這名帶給貓咪捏不爛揮不去夢魘的人，被網友起底來頭不小，是一名政治人物的青年策略部主任兼地方社區文創發展協會理事，面對網友湧入其社群平台大肆圍剿，目前他已關閉個人臉書、IG神隱中。

台灣知名女繪師「貓咪捏不爛」7月30日PO網揭露自己悲慘過去，提到自己國中時期，曾與一位文化創意工作室老闆交往，雙方多次發生性關係，她因此被迫服用大量避孕藥，直到避孕藥漲價，男方「嫌太貴」才停藥。不僅如此，男方還未經許可，偷拍她多達700張的不雅照，儘管貓咪捏不爛曾口頭要求刪除，但對方卻不理會，還威脅散播到網路上。

更扯的是，這家文化創意工作室長年壓榨貓咪捏不爛，繪製的51幅出版畫作至今分文未給，即使貓咪捏不爛自砍3萬元酬勞，還委託朋友居中斡旋，對方就是賴帳賴到底，灌輸她「描圖不算是抄襲，反正國外的作者不會特地來台灣告」等歪理。由於再也受不了這些折磨，貓咪捏不爛事後終於決心分手，卻遭對方來到家門口堵人，龐大壓力早已令她身心交瘁，至今7年都得吃大量憂鬱症藥物，事後求診婦產科，還被醫生診斷恐終身無法生育。

最後貓咪捏不爛更爆料，2人過去相處期間，對方曾多次聯手不肖攝影師到年輕女性住處過夜，拍攝大尺度Cosplay不雅照販售牟利，因此她希望日後別再現在任何受害者，並呼籲曾遭染指的女孩聯繫她，一起蒐集相關證據後提告。

據《鏡週刊》報導指出，這家被指控的文化創意工作室老闆政商關係良好，是某政黨青年策略部主任兼地方社區文創發展協會理事，而且先前早有另一位繪師「不精明」，以222頁網路漫畫描述他們內部的工作亂象，被網友戲稱是「職場鬼故事」，另外也有許多合作過的創作者出面發聲，指控這家文化創意工作室多次濫用職權、剽竊青年構想著作，連當家之作都不例外，還曾盜印國外創作者的作品或出言性汙衊等。無論如何，如今面對輿論壓力、網友群起圍攻，這名文化創意工作室老闆雖還未對事件發表聲明，但目前已緊急關閉個人臉書和IG。