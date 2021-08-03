新北鶯歌區一處檳榔攤7月27日半夜遭竊，老闆娘接到友人電話通知後報案，三峽警方擴大調閲監視器，迅速掌握犯嫌特徵，犯嫌賊星該敗，3天後栽在眼尖的的承辦員警手裡，犯嫌坦承因單純想抽菸而行竊，全案警詢後依涉犯竊盜罪函請新北地檢署偵辦。

三峽警方表示，這起竊案發生在7月27日深夜12點左右，57歲王姓女子在鶯歌區經營的檳榔攤，遭到一名男子破壞窗戶進入搜刮香煙、啤酒、現金等財物，轄區派出所受理後，積極過濾10餘支監視器畫面，迅速掌握犯嫌特徵。

三峽分局鶯歌分駐所所長鄧博元表示，經調閱監視器發發現一名可疑男子涉有重嫌，承辦員警熟記犯嫌特徵，並於7月30日在鶯歌火車站巡邏時，發現一名男子長相、穿著特徵與犯嫌相符，便上前盤查，男子心虛主動交付隨身包包供員警檢視，員警在包包內發現犯嫌作案時使用的藍色口罩，陳嫌眼見事蹟敗露，乖乖認罪。

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