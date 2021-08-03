朋億(6613)公布第2季財報，在客戶訂單陸續認列，以及併入銳澤擴增氣體二次配系統訂單貢獻，單季合併營收16.48億元，創歷年單季新高，稅後淨利1.67億元，季增157.95％，年增14.47％，為7季以來最高，每股盈餘4.43元。累計上半年營收24.34億元，歸屬母公司業主淨利2.15億元，年減9.53％，每股盈餘6.34元。

雖然第2季整體營運仍持續面臨上游原料、缺工與匯率波動等因素干擾，但計入銳澤貢獻，第2季台灣地區營收比重由去年同期的14％大幅提高至37％，實現分散客戶、降低市場集中度，並擴增公司業務版圖的效益。此外，國際半導體廠商陸續擴增今年資本支出計畫，投入增設新廠與擴增產能計畫，第2季半導體大廠提升對高潔淨度化學品供應與分裝系統設備需求，朋億在半導體產業銷售季增150.2％，占整體營收比重達83.5％。

朋億指出，銳澤占上半年整體營收比重為16％，雖銳澤旗下氣體分裝系統設備及工程服務業務平均毛利率略低於公司平均水準，加上今年全球疫情影響上游原料、缺工與台幣、人民幣匯率升值等外部不利因素干擾，惟朋億整體產能稼動率隨著半導體產業主要客戶訂單需求而同步上升，第2季毛利率由上季21.7％提高到23.5％。

第3季全球半導體產業需求仍持續向上，大陸政府針對半導體產業祭出政策補助及長期發展科技自主方向不變，且十四五計畫加速第三代化合物半導體發展，朋億已陸續接獲第三代半導體產業客戶濕製程設備訂單，同時台灣半導體產業擴建訂單需求持續，下半年維持審慎樂觀看法。