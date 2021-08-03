美國職棒大聯盟的交易期限剛到，許多球隊紛紛完成補強，而印地安人並沒有太大的人事調動，但稍早因為陣容略微調整的關係，我國好手張育成本季第二度遭下放3A，相當令人惋惜，他在7月2日第一度被下放3A，但7月22日又被調回大聯盟。

After the Indians outfield gave the #WhiteSox runs yesterday Chicago returns the favor as this Yu Chang fly ball turns into two runs as Brian Goodwin can’t handle it. pic.twitter.com/0zeo8YXEKp — Billy Heyen (@BillyHeyen) August 1 2021

在季初他以一壘手角色在印地安人開幕戰先發，接著總共出賽49場，共計108個打數敲出19支安打，包括6支二壘安打、2支全壘打，打擊率.176，但不穩定的表現仍遭大聯盟下放，沒想到僅20天的時間他又重返大聯盟，得到重新證明自己的機會。

而7月22日重回大聯盟後他總共出賽了6場，共計22打數敲出5支安打，有1支二壘安打和1支三壘安打，為球隊貢獻2分打點、替球隊跑回3分，有1次四壞球保送，但被三振了9次，目前打擊率是.185，與之前表現差距不大，但前天的三壘安打是本季首支。

印地安人在台灣時間8月1日與白襪對決，上演了一場打擊大戰，最終印地安人以12：11戰勝白襪，其中張育成敲出致勝的三壘安打，為球隊拿下2分，也是本季他敲出的首支三壘安打，更是生涯第二支，所以真的很難得，他最後繳出3打數1安打2分打點，被三振1次、保送1次的成績單。

而對張育成遭下放，印地安人代理總教練海爾(DeMarlo Hale)談到此決定，他表示張育成本季成績沒反映出實力。他說：「你能看到他的球技和態度，也會對他有所期待，而他也展現出潛力，雖然今年表現不如預期，但他還是有一定實力。」由這番話看出印地安人還是對張育成抱有期待，也希望他早日回歸大聯盟。