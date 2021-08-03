美股周一漲跌互見，台股今(3日)開盤下跌14.16點，以17489.12點開出，開盤1分鐘指數翻紅，台積電開盤上漲4元，開在594元，聯電開低後翻紅，長榮、萬海開低，陽明開盤則小漲0.5元，而高端即使有疫苗完成封緘即將開打的利多，但市場仍有雜音，股價開盤下跌7.5元，以285.5元開出，跌逾2%，目前指數在平盤附近震盪。

美國周一(2日)新冠肺炎確診人數大增，製造業採購經理人指數(PMI)連2個月下滑，加以基建案恐生變數，美股漲跌互見，道瓊工業指數盤中觸及新高，但收盤下跌97.31點，跌幅0.28%，以34838.16點作收，標普500指數下跌8.10點，跌幅0.18%，收在4387.16點，那斯達克指數上漲8.39點，漲幅0.06%，收在14681.07點，費城半導體指數上漲20.97點，漲幅0.62%，收在3377.49點；台積電ADR漲0.19%，聯電ADR則下跌2.28%。

台股2日開高震盪走高，台積電拉尾盤收在590元，上漲10元，漲幅1.72%，加權指數收在當天最高點17503.28點，上漲255.87點，成交值4360億元，統計三大法人，外資及陸資買超239.68億元，自營商也買超36.56億元，投信則是賣超10.83億元，合計買超265.41億元。

法人表示，中經院公布的7月台灣製造業採購經理人指數PMI連續9個月維持在60以上，顯示製造業景氣熱絡，景氣仍在復甦，只是因為資金與疫情雜音不斷，上市櫃企業第2季財報將在8月14日之前陸續公布，可留意財報表現高於預期的公司，也將會是下半年法人關注的焦點。