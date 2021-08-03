Delta比想像中更毒！胸腔暨重症醫師黃軒引述美國疾病管制暨預防中心（CDC）的資料，指出新冠病毒變種後，從原本的1傳3，變成如今的1傳8，傳播力比伊波拉和中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）還要高，幾乎要和水痘一樣。因此他認為在疾病大規模的流行下「您最終會感染Delta病毒」，但打疫苗能有效預防重症發生，因此也呼籲民眾「快去打疫苗」。

黃軒今在臉書發文示警「Delta變種病毒比你想像的更毒！」根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的資料顯示，新冠病毒剛出來的時候，也許只有1傳3的傳播力；但現在的變種病毒則是是1傳8，幾乎和水痘（chicken pox）的傳播力一樣了。

黃軒指出，Delta變種病毒比天花 （small pox）、伊波拉病毒 （Ebola）、中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）、嚴重急性呼吸道症候群病毒 （SARS）、普通感冒病毒以及季節性流感病毒的傳播力更高。

黃軒表示，在這樣的大規模流行的疾病下，幾乎能肯定，最終可能會感染Delta病毒，除非你一生都不會感冒、也不會感染流感。因此他也疾呼「快點去接種疫苗！快點去接種疫苗！快點去接種疫苗！」