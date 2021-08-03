The Chicago Bulls are sending Tomas Satoransky Garrett Temple and a second-round pick to New Orleans for Lonzo Ball who's signing a four-year $85M contract sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 2 2021

如今芝加哥公牛總算擁有屬於他們的「三巨頭」嗎？根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞3日爆料，公牛用薩托蘭斯基、坦普爾與未來次輪籤，跟鵜鶘換來才簽4年8500萬美元的「球哥」朗佐鮑爾，加上原本的拉文、武切維奇兩名全明星球員，公牛等同擁有三巨頭！

為了滿足拉文的補強球隊陣容要求，公牛上季交易截止日前夕，把武切維奇從魔術挖來，可惜他跟拉文的聯手，還是沒辦法幫助公牛闖進季後賽，最大的問題出在他們沒有一名稱職的控球後衛，所以早已鎖定朗佐鮑爾與「飆風玫瑰」羅斯兩名後衛。

如今公牛總算搶到他們夢寐以求的優質控衛，朗佐鮑爾上季場均14.6分、5.7助攻與4.8籃板，更有效改善自己過往投籃狀況欠佳的毛病，加盟公牛之後，可以馬上改善他們後場組織能力不足問題，相信也能放大拉文與武切維奇兩大主力的進攻能力。

根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基隨後爆料，公牛也跟湖人替補後衛「禿曼巴」卡魯索，簽下4年3700萬美元的合約，有了上季場均6.4分、2.8助攻的卡魯索加盟，公牛後場戰力更加穩定，看來公牛下個球季真的很想在東區殺出重圍，重返季後賽的行列。