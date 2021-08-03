雖然美國可望推出更多財政激勵措施，以及第二季企業財報表現亮眼，但投資人擔心Delta新冠變種病毒肆虐恐導致美國經濟增長放緩，周一美股尾盤湧現賣壓，道瓊指數和標普500指數反轉走低，終場以小跌作收，那斯達克指數拉回至平盤附近。

聯準會理事沃勒（Christopher Waller）在周一尾盤接受CNBC訪問時表示，如果未來兩個月的就業報告均如他所預期就業人口增加80萬～100萬人，聯準會可能在10月開始縮減對經濟的支持。他亦暗示，聯準會可能在9月宣布央行將開始縮減每月購債規模。此舉可能再度推升殖利率，料將對股市帶來衝擊。

最新公布數據顯示，由於消費者支出從商品重新轉向服務，以及持續受到原材料短缺影響，7月美國製造業雖然維持擴張，但增長力道為連續第2個月放緩。之後投資人關注的焦點將轉向周三公布的服務業數據，以及周五勞工部公布的每月就業報告。

製造業數據不如預期，美國10年期公債殖利率跌至約1.17% ，創下7月20日以來新低，受此打擊，道瓊指數失守早盤觸及的盤中歷史高點。

U.S. Bank資深投資策略師Rob Haworth表示，市場所面臨的問題是對增長前景的恐慌加劇，無論是有關於中國14個省份的感染人數持續攀升，是否將因此實施更多限制措施，或是有關於美國的口罩強制令會擴大到什麼程度。

Canaccord Genuity分析師Tony Dwyer出具報告指出，對Delta變種病毒和「一切都已經到頂」的擔憂使投資人感到不安，但對經濟的貨幣和財政支持，以及史上最強勁的獲利表現，使市場流動性仍然充沛。

周一收盤，道瓊工業指數跌97.31點或0.28%，為34,838.16點。標普500指數跌8.1點或0.18%，為4,387.16點。那斯達克指數漲8.39點或0.06%，為14,681.07點。

標普500指數11大類股僅非必需消費品、醫療保健、地產和公用事業股收高。其中公用事業股和地產股通常被視為是市場情勢不明時的安全牌，分別微升0.01%和0.07%。

對經濟情勢敏感的類股表現尤為疲弱，材料股跌1.17%，能源股跌0.71%，跌幅最大。

個股方面，推特聯合創始人Jack Dorsey所創立的行動支付公司Square飆升10.16%，收在272.38美元。該公司宣布將以290億美元收購澳洲先買後付（buy now pay later,BNPL）先驅Afterpay。

特斯拉勁揚3.3%，亦成為市場少數的亮點之一。