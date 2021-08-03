航運巨頭馬士基周一公布第二季初步財報，受惠於全球航運供應鏈緊繃，運價持續創高，整體營收達到142億美元（約新台幣3976億）優於市場預期，不過馬士基也示警，航運市場將面臨需求波動大的狀況，對此，分析師表示，航運業者的營收將在今年見頂，市場需求會逐漸趨緩，且難維持高運價水準。

綜合外媒報導，馬士基表示，強勁的業績表現主要是受到需求反彈，供應鏈陷入瓶頸，出現設備短缺的市場特殊狀況所激勵，到年底前，市場需求仍會持續增加。

因此，馬士基上調全年市場需求的成長率預測，從原先的5至7%提高至6至8%，主要依靠從中國大陸出口至美國貿易需求所推動，這也表示第三季的營收狀況將超過第二季。

儘管如此，馬士基強調，因目前需求屬於暫時性狀況，警告未來市場需求波動強烈。對此，分析師Lee Klaskow說，「目前運價處於難以延續的水準，明年應該會出現降溫，航運業者的營收可能在2021年見頂，不過與歷史平均相比，明年的獲利仍有機會保持高水準。」

投資銀行Jefferies分析師David Kerstens則表示，「當貨櫃需求恢復正常，供應鏈的限制趨緩時，會導致運費下降，不過目前市場量庫存仍不足，將維持一定商品生產與貨櫃進口量。」

David Kerstens補充說道，「我們預計在今年下半年會出現一定程度的趨緩，隨後下降至以往的水準，進而導致企業的獲利回到正常。」