針對外界對高端早在取得EUA前就送交產品至食藥署檢驗有雜音，衛福部長陳時中昨澄清表示，這與過去藥品查驗的流程有所不同，主要是希望能讓疫苗在通過EUA後盡快交貨所做的簡便行政流程措施，更強調做蛋糕都有失敗的風險，更何況是做高科技產品，此話一出，資深媒體人趙少康痛批，亂扯一通，扯什麼東西。

對於高端疫苗未通過EUA就開始量產作業，陳時中昨（2日）在記者會上表示，如果跟平常一樣，EUA查驗登記過才開始量產，約需要三個月到四個月，甚至到半年不等，等於EUA也就失去公衛緊急效益，所以政府會先要求廠商先做，然後用預採購，幫廠商分擔風險，先做相關量產的準備，萬一EUA沒過，政府就會付材料費用。

陳時中強調，「有時候做蛋糕都有可能失敗，更何況疫苗是高科技產品」，只要稍微有誤差，就不能過，要不斷修正相關流程，所以在預採購時，廠商先量產，「我們就一步一步查」。

對於陳時中拿做蛋糕比喻疫苗量產，趙少康昨接受《中天新聞》採訪時表示，這講什麼話嗎！蛋糕做壞了可以重做，且吃了也不會死，但疫苗是要打在人身上，怎能用蛋糕來比喻疫苗，根本不倫不類。

趙少康直言，連食品吃下去，都會引發食物中毒，造成嚴重後果，更何況藥品，一不小心就是終生傷害，一輩子恐有後遺症，怎能不慎重。所以怎會跟蛋糕一樣，亂扯一通，扯什麼東西。