東京奧運開幕至今兩個星期，今年中華代表隊的成績相當耀眼，選手刷新歷年的奧運獎牌數，不僅「麟洋配」以絕佳默契在東奧創下台灣羽球男雙最佳成績，「鞍馬王子」李智凱也在男子體操鞍馬決賽獲得銀牌，寫下台灣在奧運的首面體操獎牌歷史。而不少人好奇各國選手奪牌的獎金有多少，除了獎金外還有哪些獎勵與福利？本次就讓我們來從外媒報導的新聞中學多益測驗常考單字。

各國奧運獎金+獎勵比一比

舉重選手郭婞淳拿到台灣今年東奧的第一面金牌，台灣將會給予新台幣2000萬的國光獎金。而CNBC最近一篇文章「Here’s how much Olympic athletes earn for winning medals」，就介紹了各國選手的獎金及獎勵比較。

While the International Olympic Committee does not pay prize money to medalists many countries offer monetary rewards to their athletes for the number of medals they win at the Olympics.

（雖然國際奧委會沒有提供獎金給奪牌選手，但許多國家會提供奧運得牌選手獎金獎勵。）

奪牌的選手通常稱為medalist (n)，這個字由獎牌medal (n)加上「人」的字尾「-ist」所組成，如果是獎盃的話就會用trophy (n)。而得牌後各國政府會再依獎牌發放prize money（獎金）給選手，因為奧運是頒發獎牌而非獎金，所以獎金也可說是cash prize。

The U.S. Olympic and Paralympic Committee rewards athletes $37500 for every gold medal won $22500 for silver and $15000 for bronze. Most of the prize money is not taxable unless athletes report gross income that exceeds $1 million.

（美國奧委會和殘奧委提供金牌得主$37500美元，銀牌$22500，銅牌$15000，除非運動員的淨收入超過 一百萬美元，否則大部分的獎金無需繳稅。）

reward（獎勵）可以當動詞或是名詞解釋為現金或其他形式。世界球后戴姿穎奪得羽球女單銀牌，成為全國驕傲，合作金庫更加碼記功獎勵、升等、加薪及加發獎金，總金額高達台幣150萬元。

In elementary schools teachers usually reward pupils for their good behavior and performance.

（在小學，老師通常獎勵小學生的良好行為和表現。）

新加坡選手Joseph Schooling在上屆里約奧運游泳項目中拿到金牌，他拿到大約73萬美元的獎金，但是他的獎金不只需要被課稅 taxable「需納稅的」，還得捐一部份給體育協會當作發展和培養選手的基金。

我們常聽到taxable income「應納稅所得」，tax 除了當名詞外還可當動詞「徵稅、課稅」，不需納稅就可以用nontaxable。常和tax一起搭配的詞有increase／raise taxes「增稅」、evade taxes「逃漏稅」。

Several legislators proposed to reform the way the companies are taxed.

（幾位立法委員提議改革對企業課稅的方式。）

選手奧運奪牌有哪些福利

有趣的是各國除了獎金外也有其他的獎勵和福利，如女子舉重55公斤組金牌選手Hidilyn Diaz為菲律賓贏來史上第一面金牌，因此包括政府與各界社會人士提供的獎金，她總共可以獲得約新台幣1800多萬的獎勵，更有航空公司提供終身免費航班，就連總統杜特蒂都表示要送她一間房子。除此之外，其他國家也提供選手相當有趣的福利，相關報導如下。

In other countries the perks are different. For example South Koreans can score a military exemption while Germans pick up a lifetime supply of beer. And in Belarus Olympic winners receive a lifetime of unlimited sausages.”（Yahoo Finance AU 7/23/2021）

（在不同的國家福利也不盡相同，譬如南韓選手可以免除兵役，而德國選手得到終身啤酒無限供應，在白俄羅斯，奧運獎牌得主也有香腸終身無限供給。）

perks (n)通常用複數，指員工的「福利」或好處。

To attract and keep talents a lot of big companies offer employees benefits and perks such as a company car a mobile phone gym memberships and so on.

（為了吸引並留住人才，很多大公司提供給員工福利如公司配車、手機、健身房會員等等。）

exemption代表「（責任或義務的）免除、豁免」的意思。exempt可以當動詞或形容詞，這個單字常用在be exempt / exempted from sth（免除）。

Individuals who are fully vaccinated are exempt from testing and quarantine.

（已經完成疫苗接種的人可以免篩檢和隔離。）

最後，在這兩則報導中都用到了while連接詞的副詞子句，while用在引導子句時有不同的意思，最常用在「當……」，類似 as的意思。而報導中，while不是代表時間上的「當…」，而是用來表示「對比」（類似whereas），對比不同國家的不同福利。

The power outage occurred while I was making photocopies.

（當我在印東西的時候發生了大停電。）

While some credit card companies reward their customers with cash bonuses others provide different kinds of discounts.

（有些信用卡公司提供現金回饋的獎勵給顧客，其他公司則提供不同的折扣。）

最後，雖然有些國家如美國選手的獎金似乎不是那麼優渥，然而許多得牌選手拿到代言（endorsements）的收入更勝於競賽的獎金，據報導日本網球選手大坂直美一年拿到的代言就超過5500萬美元（約15億台幣）。然而奧運選手不管得獎與否，背後付出的努力也並非金錢可以衡量的。

【多益模擬試題】

1. After months of hard work the company was finally _____ a 5-year-contract.

(A) reward

(B) rewarding

(C) awarded

(D) award

2. _____ Ms. Morrison was on her maternity leave all her clients’ emails and phone calls were directed to Ms. Meyer.

(A) While

(B) Despite

(C) Even

(D) So

解析：

1. 正解(C)。語意為「在數個月的努力後，公司終於拿到了一只為期五年的合約。」本題為單字與文法題，空格可以用reward 或 award（授予、給），但是動詞已經有was，因此要使用被動語態be + Vp.p.，故只有(C)是正確答案。

2. 正解(A)。語意為「當Ms. Morrison請產假的時候，她客戶的email和電話都是由Ms. Meyer處理。」這裡要找一個符合句意的連接詞，因為(B)、(C)無法連結兩個句子，而(D) 是表達因果關係，所以只剩(A)表達時間同時的意思。

文／徐碧霞Valerie