【愛傳媒黃珊珊專欄】8月3日開始，台北市將會開放餐飲業內用，這也是時隔兩個半月後，大家又能回到餐廳內用，相信餐飲業者和市民朋友們都相當期待，然而，面對病毒我們不能輕敵，關於餐廳內用，我們也訂出了配套措施。

警戒降級之後，對國內疫情控制才是真正考驗的開始，我們也一直很擔心解封後病毒再反撲的可能性，一步一步穩定觀察、務實調整，接下來，台北的防疫團隊還是會持續監控疫情的趨勢，觀察兩週的變化，再來看看是否依照實際狀況來調整策略。

疫情緊繃了兩個多月，也希望大家的生活能夠逐步調整，回到正常節奏，但新常態是大家需要接受和學習的模式，戴口罩、量體溫、酒精消毒都成為每個人生活中的一部分，建立正面健康的心理與病毒共存，是所有人都需要共同努力學習的目標。

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。