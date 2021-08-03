今（2021）年初，臺中市刑大偵四隊偵辦毒品案，逮捕涉嫌販毒的李姓及許姓2名藥頭，除在使用車輛及住處搜索查扣含第三、四級毒品咖啡包1023包（毛重6374公克）、第三級毒品愷他命54包（毛重151.5公克）、現金新臺幣13萬餘元、磅秤、帳冊、毒品存量卡及工作手機等贓證物外，現場還發現有一疊玻璃片及一部手動砂輪機。到案犯嫌向警方供稱，原本打算自行打磨玻璃製作K盤配件，並舉辦活動贈送給購買毒品的買家，藉以提升業績及顧客滿意度，不料還沒開始就讓警方查獲，讓人不禁莞爾「後疫情時代」連販毒一行都競爭激烈。

臺中市刑大偵四隊偵辦毒品案，發現有藥頭為提升業績及顧客滿意度，居然自製K盤當活動贈送。（圖／台中市刑大提供）

臺中市刑大偵四隊偵辦毒品案，發現有藥頭為提升業績及顧客滿意度，居然自製K盤當活動贈送。（圖／台中市刑大提供）

根據警方調查，2名犯嫌分別負責販毒集團中進貨、送貨、收帳等工作，主要由上游不知名犯嫌透過微信與「客人」聯繫交易，接獲「訂單」後，再以Facetime通知「司機」駕駛租賃車輛外送交貨，為了加快毒品補貨速度，負責管理毒品總量的李嫌還會親自以「行動餐車」的模式將分裝好的毒品現地送交負責外送的許嫌，全案經臺灣臺中地方檢察署檢察官偵結後，以違反毒品危害防制條例第9條第3項之販賣混合第三、四級毒品罪嫌起訴在案。

臺中市刑大偵四隊偵辦毒品案，發現有藥頭為提升業績及顧客滿意度，居然自製K盤當活動贈送。（圖／台中市刑大提供）

臺中市刑大表示，毒品咖啡包成分繁雜，混入數種毒品可能導致身體嚴重不良反應，嚴重甚至可能導致死亡，除呼籲家長多加留意孩子動態，如家中發現來源、包裝不明的咖啡及茶包，均需多加留意，適當介入與關懷，警方將持續針對毒品案件刨根溯源，推展斷絕供給之緝毒工作。

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