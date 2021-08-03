譚姓車主向員警表示，這輛剛入手的gogoro電動車，係自己辛苦打工購入，別具意義。（警方提供）

台中市警局第四分局黎明派出所警員楊耀昇，日前深夜巡經南屯區河南路段，見路邊停放一輛gogoro電動車亮著車燈，立即下車查看。因遲遲未見車主前來，擔心有遭竊風險，隨即查詢車牌後聯繫譚姓車主，無奈因適逢深夜，無法聯絡上車主。

警方指出，員警遂轉而通知車主的家屬，在家屬同意下，將該部機車暫由員警牽回派出所停放。俟翌日車主睡醒後發現手機有數通未接來電，經員警告知上情，不禁大喊好險遇到熱心的員警，否則後果不堪設想。

譚姓車主向員警表示，這輛剛入手的gogoro電動車，係自己辛苦打工購入，別具意義。該電動車雖然電腦已有設定立「側柱」會熄火，但若只立中柱，機車則不會自動熄火，需照原發動流程才能熄火。

警方表示，車主因不熟悉操作，以為車輛停妥立中柱即已熄火，即逕自離去，未料車子仍處於有通電狀態，恐成為宵小竊取的對象。最後看到自己的愛車安然無恙，頻頻向員警致謝。

黎明派出所長林澤聰提醒民眾駕駛交通工具，停放後記得檢查確認有無熄火、拔鑰匙，不讓歹徒有機可乘，多一刻警覺就多一分保障。